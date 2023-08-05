Le Figaro: Саудовская Аравия проводит саммит по Украине, чтобы закрепиться в роли переговорщика

В Саудовской Аравии начинает свою работу консультативный форум по разрешению ситуации на Украине, пишет Le Figaro. Больших результатов от него не ожидают, отмечает автор статьи, однако для самой Саудовской Аравии это важный момент, поскольку она хочет предстать в роли международного переговорщика.

В субботу в саудовском городе Джидда на Красном море начинается двухдневная встреча, посвящённая урегулированию украинского кризиса, пишет Le Figaro. Издание называет эту инициативу новой попыткой Саудовской Аравии усилить своё международное влияние, при этом отмечая, что больших результатов от этой встречи не ждут.

Эр-Рияд объявил о прибытии «советников по безопасности из братских стран», не раскрывая до конца, кто именно будет участвовать. Само официальное информагентство Саудовской Аравии отмечает, что эта инициатива призвана показать «готовность королевства осуществить миссию добрых дел, чтобы внести свой вклад в поиск решения, которое приведёт к постоянному миру».

По словам источников издания, приглашены около 30 стран, но без России. По их информации, Эр-Рияд особенно хочет принять Бразилию, Индию, Китай и Южную Африку, членов БРИКС, которые, в отличие от стран Запада, не встали на сторону Украины. Китай представит спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй. Пекин заявил, что настроен «продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса». Индия и Южная Африка также подтвердили своё участие.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже приветствовал эту встречу. Издание отмечает, что Саудовская Аравия и с Москвой, и с Киевом поддерживает близкие отношения. Она уже пыталась играть роль посредника в этом конфликте. Но Украина раскритиковала Эр-Рияд за то, что он играет на руку России, проводя совместную нефтяную политику, направленную на повышение цен на мировых рынках.

Саудовская Аравия стремится получить роль международного посредника в разных вопросах, отмечает автор статьи. Королевство улучшило отношения со своими соперниками, начиная с Катара, Турции и даже — с Ираном и Сирией. «Проводя этот саммит, Саудовская Аравия хочет укрепить свои амбиции стать мировой средней державой, способной выступать посредником в конфликтах», — отмечает политолог Йост Хильтерманн.

Эр-Рияд хочет «заставить людей забыть о некоторых его прошлых неудачах, таких как вмешательство в Йемен или убийство Джамаля Хашукджи», — приводит издание слова Хильтерманна. Нестабильность энергетических рынков, связанная с конфликтом на Украине, дала Саудовской Аравии возможность вернуть себе место на мировой арене. Отныне Эр-Рияд стремится быть рядом с Индией или Бразилией, потому что только как группа эти средние державы могут надеяться оказать влияние, говорит политолог.

В мае Саудовская Аравия пригласила президента Украины Зеленского на саммит Лиги арабских государств, где тот обвинил некоторых лидеров региона в том, что они закрывают глаза на действия России. Но Эр-Рияд применяет «классическую стратегию эквилибриста, — отмечает политолог Умар Карим. — Россия наверняка воспримет такую ​​инициативу очень благосклонно или, во всяком случае, не сочтёт её неприемлемой».