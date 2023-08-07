Bloomberg: саммит по Украине в Саудовской Аравии не привёл к конкретным шагам

Консультативный форум по разрешению ситуации на Украине завершился без значимых результатов, пишет Bloomberg. Главным итогом встречи стало соглашение о формировании рабочих групп по 10 пунктам «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.
На выходных в Саудовской Аравии прошёл саммит, на котором Украина и её союзники представили более чем 40 странам свой план по мирному урегулированию конфликта, однако он не привёл к конкретным шагам по прекращению военных действий или возвращению завоёванных Россией территорий, сообщает Bloomberg. По информации анонимных источников, самым существенным результатом переговоров стало соглашение о формировании рабочих групп по 10 пунктам «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, включающей снабжение продовольствием и ядерную безопасность.
«У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на основании которых необходимо выстроить справедливый и прочный мир», — подчеркнул в комментариях на официальном сайте руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. Он признал, что среди участников саммита были «разные взгляды», однако они «заявили о приверженности принципам ООН, международного закона и уважения суверенности и территориальной целостности» государств.
В то же время, как отмечается в статье, представители Китая продолжали призывать к прекращению огня как к необходимому условию для переговоров о мире. Делегаты от Франции считают такой подход недопустимым, потому что он по сути оставит за Россией присоединённые в ходе конфликта территории.
Украина стремится заручиться международной поддержкой для своего плана по возможным мирным переговорам и долгосрочного перемирия, пишет в заключение Bloomberg. Киев и его покровители в США и Европе надеются, что саммиты помогут заручиться поддержкой таких крупных стран, как Бразилия, ЮАР, Китай и Индия. При этом Россия, которую на встречу в Саудовской Аравии не пригласили, назвала её «абсурдом».
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