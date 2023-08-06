FP: Запад устал и хочет переговоров, но продолжает воротить нос из-за невыгодных условий

Западные страны активно рассматривают вариант мирных переговоров, но их не устраивают предлагаемые кандидатуры посредников, утверждает Foreign Policy. По словам экспертов, они не хотят, чтобы в такой роли выступала дружественная России страна, поскольку это «укрепит международный порядок, о поддержании которого так часто заявляет администрация Байдена», а именно — лидерство России на международной арене.

Резкий рост цен на топливо и продовольствие на фоне конфликта России и Украины подталкивает страны Юга к посредничеству между Киевом и Москвой, заявляют эксперты из Foreign Policy. Такие предложения уже не раз поступали со стороны Китая, Африканского союза и даже Саудовской Аравии. Как отмечают эксперты, США приветствуют подобные инициативы: отчасти для того, чтобы заручиться поддержкой дружественных России стран, но также и потому, что «администрация Байдена, похоже, искренне верит в несоответствующее действительности клише о том, что все войны заканчиваются переговорами».

Но у США есть и ещё одна весомая причина желать скорейшего завершения конфликта. По данным западных СМИ, сегодня среди союзников Украины существует обоснованное опасение, что стоимость поддержки Украины, необходимость больших политических усилий, которых администрация Байдена прилагает всё меньше и меньше, а также риск обострения конфликта могут заставить Вашингтон отказаться от борьбы, сделав выбор в пользу мирных переговоров.

Однако, по словам экспертов, ни один из названных посредников на самом деле не придерживается нейтралитета в сложившейся ситуации. Так, Китай с самого начала конфликта был настроен против НАТО и не критиковал российскую точку зрения, пишет Foreign Policy. Более того, между этими двумя странами установлено тесное сотрудничество: в марте председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву, утвердив партнёрство России и Китая «без ограничений», Китай сотрудничает с Россией в военной сфере и является главным покупателем её нефти.

По данным издания, китайский план по заключению мира совершенно не удовлетворяет Украину. Он призывает «уважать суверенитет всех стран», не требуя вывода российских войск с Украины; «отказаться от менталитета холодной войны», упрекая тем самым экспансионизм НАТО; и «прекратить односторонние санкции», которые фактически изолировали российскую экономику.

Нейтралитет стран Африканского союза, в свою очередь, ставится экспертами под сомнение из-за поддержки ЮАР России (проведение военно-морских учений совместно с Россией и Китаем) и отказа выполнять ордер Международного уголовного суда на арест Путина. Кроме того, все эти страны — члены БРИКС, которые могут в любой момент «подорвать позиции США как гаранта мировой стабильности», добавляет Foreign Policy. Что касается Саудовской Аравии, её нейтралитет также нарушается отказом вводить санкции против России и враждебностью по отношению к США из-за иранских атак на саудовские нефтяные объекты в 2019 году, когда Штаты потерпели неудачу со своими «ответными мерами».

Но более проблематичным, чем склонности потенциальных посредников, является тот простой факт, что украинский народ не хочет, чтобы война закончилась переговорами, подчёркивают эксперты. По данным опросов, 97% украинцев верят в победу над Россией, а сам Владимир Зеленский настаивает, что «любое урегулирование должно включать вывод российских войск со всей нашей независимой земли». Тем не менее американские официальные лица давят на Зеленского, чтобы тот заявил о готовности к переговорам, мотивируя его отказ дипломатическими преимуществами России.

Как отмечает Foreign Policy, ссылаясь на статистические данные, 85% войн заканчиваются победой, а не переговорами. Но в данном случае проблема заключается в следующем: для того, чтобы Украина получила желаемое, в этом конфликте посредником не может выступать дружественная России страна. Эксперты считают, что такой расклад «укрепит международный порядок, о поддержании которого так часто заявляет администрация Байдена», а именно — мировое первенство России. Но поскольку Запад не может допустить такого исхода, они будут стоять на своём и изо всех сил стараться «не уступить дипломатическое пространство противникам США», что ставит под большое сомнение возможность мирных переговоров, пишет Foreign Policy.