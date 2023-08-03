Foreign Affairs: Индия претендует на роль посредника в украинском кризисе

В последние месяцы многие страны выступили с мирными инициативами по урегулированию украинского кризиса. Западные аналитики склонны отмахиваться от подобных предложений. И хотя Россия и Украина не достигли ещё той точки, которая вынудила бы их сесть за стол переговоров, необходимо начинать готовить почву для мира. По мнению издания Foreign Affairs, Индия как никто подходит для роли посредника в этом вопросе.

Принято считать, что конфликт на Украине волнует только Запад. Якобы происходящее сплотило демократические державы на оказание помощи, но не нашло отклика в других частях мира. Так, многие страны глобального Юга не трогает положение дел на Украине — их больше беспокоят неудобства, возникшие в связи с этим военным конфликтом. А пока они заняли выжидательную позицию.

Но дела обстоят не совсем так однозначно, пишет журнал Foreign Affairs. Некоторые представители глобального Юга предпринимают усилия для урегулирования украинского кризиса. В последние месяцы с мирными инициативами выступили, в частности, Индонезия, Бразилия и ряд африканских стран. Однако западные аналитики склонны отмахиваться от подобных предложений и не уделяют им должного внимания.

Издание признаёт, что Россия и Украина ещё не достигли той точки, которая вынудила бы их сесть за стол переговоров. Ни одна из сторон не готова к прекращению огня или решению вопроса дипломатическим путём. Россия не будет отступать, а Украина понимает, что без значительных побед на поле боя её позиция в переговорном процессе будет крайне слаба.

Но даже в такой ситуации, уверены аналитики Foreign Affairs, дипломатия может помочь смягчить разрушительные последствия конфликта для мировой экономики. И в такой ситуации очень выгодно положение тех стран, которые не стали занимать чью-либо сторону, как это сделал Китай или коллективный Запад. Они могут выступить нейтральными посредниками и заложить основы для мирного соглашения.

Индия — заметный игрок на политической арене. Она отказалась осудить Россию, но также поддерживает достаточно тёплые отношения с Киевом. Когда премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился в мае с Зеленским на полях саммита G-7, он заверил его, что Индия сделает «всё, что в её силах», чтобы помочь положить конец этой войне.

По мнению журнала, Индия способна подвести Россию и Украину к переговорам, смягчить гуманитарные последствия конфликта и помочь уменьшить экономический ущерб, который эта война наносит глобальному Югу. Для этого она не должна бояться выступать в роли арбитра и отстаивать свои идеи.

Как напоминает Foreign Affairs, Индия поддерживает исторически прочные связи с Россией, в частности продолжает закупать энергоносители, что вызывает раздражение Запада. Теперь Индия придерживается немного иного подхода, хотя это изменение не очень заметно. Моди в преддверии выборов 2024 года хочет позиционировать себя как государственного деятеля мирового масштаба. Это, а также растущая обеспокоенность Индии по поводу китайских амбиций заставляют его прислушиваться и к чувствам Запада.

У Индии есть уникальная возможность выступить посредником между Россией и Западом, потому что она не осуждала Москву и продолжает поддерживать связи с ней. Издание сообщает, что на последнем саммите G-20 в Индонезии именно Индия помогла членам группы, включая Россию и США, прийти к соглашению относительно формулировок официального заявления, опубликованного по итогам встречи.

Как отметил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар: «Индия не смогла бы выступить ценным посредником и помочь облегчить ситуацию, если бы она сделала то, чего от неё хотел Запад на ранних этапах войны».

Учитывая, что следующий саммит G-20 пройдёт в сентябре как раз в Индии, эта страна сможет внести ещё более весомый вклад в урегулирование конфликта. Она может попробовать усадить противников за стол переговоров, полагает Foreign Affairs, либо проводить встречи с высокопоставленными представителями. Именно в Нью-Дели в марте прошла встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Можно продолжать подобную практику и дальше.

Издание считает, что Индия вряд ли пригласит Украину принять участие в G-20, поскольку последняя не является её членом. Однако саммит может стать поводом для «случайных встреч», разговоров в кулуарах или, возможно, даже более официальных переговоров между лидерами России, Великобритании, США и ЕС. Подобные встречи помогли бы достричь определённой степени взаимного доверия, что является необходимым условием для любого будущего мирного соглашения. Индия могла бы официально и неофициально проводить такие обсуждения.

Немаловажен и тот факт, что у Индии есть традиция вступать в диалог со своими противниками даже в разгар войны, напоминает Foreigh Affairs. Так было в 1999 году в конфликте с Пакистаном.

Представители Индии не раз подчёркивали негативное влияние, которое украинский конфликт оказал на национальную экономику и продовольственную безопасность, а также на глобальный Юг в целом: резкий рост цен на продовольствие и энергоносители, инфляция, ослабление национальных валют в то время, как не все страны ещё успели оправиться от пандемии COVID-19.

Издание также считает, что Индия может попробовать убедить Москву возобновить зерновую сделку. Для этого стоит использовать свои прочные экономические отношения с Россией, которые только укрепились с начала войны, и доверие Москвы.

Будучи ядерной державой, Индия также может попытаться обеспечить безопасность в этой сфере, чтобы ядерное оружие ни в какой форме не применялось в этом конфликте.

По мнению журнала, чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки, Нью-Дели следует назначить специального посланника, а также присоединиться к инициативам, выдвинутым различными государствами и международными организациями по разработке мирного плана или как минимум отдельных его аспектов.

Но действовать следует быстро, чтобы извлечь выгоду из тёплых отношений, сложившихся между Моди и Зеленским, и статуса страны, принимающей саммит G-20. В будущем, когда война закончится, Индия могла бы принять на себя большую роль в миротворческих усилиях. Такая перспектива, судя по кулуарным беседам, будет приветствоваться Киевом. Таким образом, Индия станет частью силы, поддерживающей безопасность Европы.

Бесспорно, Индии такая роль будет очень выгодна. Это позволило бы правительству Моди напомнить миру о своём стремлении утвердиться в качестве полюса многополярной международной системы и способности поддерживать глобальный порядок. Это особенно важно, учитывая, что её сосед и соперник Китай также стремится позиционировать себя как международного миротворца. Он уже продемонстрировал свою геополитическую силу в разрядке непростых отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

Китай также предложил свой план прекращения конфликта на Украине. Однако официальные лица в Киеве и на Западе не воспринимают его всерьёз. Тем не менее это позволило Китаю укрепить добрые отношения с Россией, а партнёры на Западе надеются, что он примет участие в восстановлении разрушенной страны.

Это приведёт к укреплению геополитического положения Китая. Чем дольше затягивается война, тем сильнее Россия зависит от Китая и тем меньше будет её желание помогать Нью-Дели в его соперничестве с Пекином. По мнению издания, это должно послужить стимулом к тому, чтобы индийские официальные лица пошли на риск испортить отношения с Москвой, подтолкнув её к прекращению военных действий.

Индия заинтересована в том, чтобы Россия была сильной, чтобы помочь укрепить многополярность в Азии и сдержать китайскую гегемонию.



Война на Украине рано или поздно закончится. А пока страны должны приложить все усилия, чтобы подготовить почву для мирного соглашения.