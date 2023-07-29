WION: Индия станет третьей по величине экономикой мира к 2027 году

Индия войдёт в тройку крупнейших в мире экономик к 2027 — 2028 годам, при условии сохранения нынешних темпов роста, сообщает WION со ссылкой на отчёт State Bank of India. Индийский банк также прогнозирует, что к 2027 году доля Индии в мировом ВВП преодолеет отметку в 4%.

Обнародован многообещающий прогноз для индийской экономики, который даст серьёзный толчок глобальным амбициям Индии.

Верно, экономика Индии скоро войдёт в тройку крупнейших в мире, таков прогноз, представленный в отчёте индийского банка State Bank of India. Согласно отчёту SBI ECOWRAP, Индия, вероятно, станет третьей по величине экономикой мира к 2027 — 2028 годам.

В отчёте отмечается, что Индия достигнет этой цели к 2027 — 28 голам благодаря экономическим реформам, проводимым с 2014 года. Ранее прогнозировалось, что экономика Индии достигнет третьей позиции к 2029 году. В 2014 году, когда к власти пришло правительство премьер-министра Нарендры Моди, экономика Индии занимала 10-е место в мире. В отчёте сказано, что при сохранении нынешних темпов роста в 2027 году Индия, вероятно, превзойдёт Японию и Германию.

Любопытно, что прирост индийской экономики в период с 2022 по 2027 год превысил нынешний размер экономики Австралии в 1,8 триллиона долларов.

В отчёте также прогнозируется, что экономика Индия, вероятно, будет увеличиваться на 0,75 триллиона долларов каждые два года, что означает, что страна достигнет показателя в 20 триллионов долларов к 2047 году, по крайней мере, исходя из нынешних темпов роста. Более того, к 2027 году доля Индии в мировом ВВП преодолеет отметку в 4 процента.

Экономика, по крайней мере, двух индийских штатов преодолеет отметку в 500 миллиардов долларов к 2027 — 2028 годам: Махараштра, где находится финансовая столица Индии Мумбаи, и Уттар-Прадеш, самый густонаселённый штат Индии. В отчёте SBI северный штат Уттар-Прадеш под руководством Йоги Адитьянатха назван «страной полуночного солнца». В довершение, экономика крупных индийских штатов в 2027 году будет больше, чем экономика некоторых стран Азии и Европы, таких как Вьетнам и Норвегия.

Дата выхода в эфир 28 июля 2023 года.