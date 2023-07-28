Отразится прежде всего на беднейших странах — Economist о последствиях запрета на экспорт риса из Индии

Правительство Индии запретило экспорт всех сортов белого риса, кроме басмати, что грозит ростом цен на этот продукт питания во всём мире, сообщает The Economist. По данным издания, в результате мировые цены на рис могут достичь рекордно высокого уровня.

Самое страшное для правительства любой страны — голодные избиратели. После того как в начале июля проливные дожди уничтожили рисовые поля в Индии, власти страны приняли меры, чтобы предотвратить рост цен на рис. 20 июля правительство запретило экспорт большинства сортов белого риса, чтобы «обеспечить его достаточное наличие на внутреннем рынке по разумным ценам». В прошлом году по аналогичным причинам были введены экспортные пошлины на все виды риса и заблокирован экспорт дроблёного риса. Политики надеются, что сохранение значительного количества основного продукта питания в Индии приведёт к снижению внутренних цен, которые за последний год выросли почти на 12%. Но как быть с остальным миром, задаётся вопросом The Economist.

Индия — крупнейший в мире экспортёр риса, на долю страны приходится 40% мирового объёма торговли. В 2022 году Нью-Дели поставил 22 млн тонн риса более чем в 140 стран. Около половины этих поставок приходится на рис дешёвых сортов, а не более дорогого басмати. Эти сорта особенно популярны в бедных странах, таких как Бангладеш, Непал и некоторые регионы Африки к югу от Сахары. Сокращение поставок, о котором объявило правительство Индии, приведёт к росту цен в этих странах.

В результате мировые цены на рис могут достичь рекордно высокого уровня. Индекс цен на рис, ежемесячно публикуемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, за год, закончившийся в июне, уже вырос на 14%. Это самый высокий показатель со времён кризиса в 2008 году. В основном это связано с климатическими проблемами, которые привели к росту цен и на другие продукты питания.

Многие страны, которые больше всего пострадают от запрета, уже сейчас ощущают резкий рост цен на продовольствие. Так, по данным компании Gro Intelligence, цены на продовольствие в Бенине, крупнейшем импортёре риса в Африке, на 40% выше, чем в 2020 году.

Введённый Индией запрет на экспорт может ещё больше подорвать рынок. В 2008 году Вьетнам запретил экспорт риса, что побудило Индию, Китай и Камбоджу последовать его примеру. По оценкам Всемирного банка, экспортные ограничения в тот период привели к росту мировых цен на рис на 52%. Если и в этот раз другие страны последуют примеру Индии и введут ограничения на экспорт, цены могут оказаться ещё выше, чем в 2008 году.

Процесс изменения климата и его последствия заставят правительства чаще принимать подобные решения. Спрос на рис растёт по мере увеличения численности населения планеты, а также в связи с ростом потребления на одного человека в Африке, вызванным урбанизацией и экономическим ростом. Однако урожайность стагнирует, в значительной степени из-за изменения климата, которое приводит к повышению температуры и учащению экстремальных явлений, таких как наводнения. Рис является основным источником пропитания почти для половины населения Земли. И чем больше будет угроза его поставкам, тем сильнее будет искушение ограничить экспорт, пишет The Economist.