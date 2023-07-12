WION: к 2075 году Индия способна обогнать США и стать второй крупнейшей экономикой мира

По мнению экспертов инвестиционного банка Goldman Sachs, к 2075 году Индия за счёт быстрых темпов экономического роста способна стать второй по величине экономикой мира, обогнав такие страны, как Япония, Германия и США. Как отмечается в их недавнем отчёте, стимулировать такой рывок вперёд должны благоприятная демографическая ситуация, дальнейшее развитие и внедрение инновационных технологий и повышение производительности труда, сообщает WION.

В недавнем отчёте экспертов инвестиционного банка Goldman Sachs говорится, что благоприятная демографическая ситуация, внедрение инновационных технологий, более высокие капиталовложения и повышение производительности труда способны эффективно стимулировать экономический рост, позволяя Индии уже к 2075 году стать второй по величине экономикой мира. Согласно их прогнозам, на этом пути Индия сможет вскоре обогнать такие промышленно развитые страны, как Япония, Германия и Соединённые Штаты Америки, пишет WION.



В настоящее время, согласно статистическим данным, Индия занимает лишь пятое место в мире по величине экономики, поясняется в статье. Она пока уступает по основным экономическим показателям Германии, Японии, Китаю и США, однако ситуация будет постепенно меняться. «В течение следующих двух десятилетий коэффициент зависимости в Индии будет одним из самых низких среди региональных экономик», — заявил Сантану Сенгупта, экономист из Goldman Sachs Research.

«Индия добилась большего прогресса в области инноваций и технологий, чем некоторые могут себе представить», — также отметил эксперт. По его словам, демографическая ситуация в этом случае также складывается в пользу индийских властей, однако она не будет единственным фактором, ускоряющим рост ВВП. Дальнейшее внедрение инновационных технологий и повышение производительности труда также будут иметь крайне важное значение, подчеркнул Сенгупта: «С технической точки зрения, это означает увеличение объёмов производства на каждую единицу труда и капитала в индийской экономике».



В отчёте также отмечается, что внимание, которое уделяет правительство Индии развитию инфраструктуры, особенно автомобильных дорог и железнодорожной сети, а также некоторых других аспектов, вполне может стать дополнительной движущей силой для экономического роста. По оценкам экспертов, настало время и для компаний частного сектора сделать решающий шаг, чтобы создать больше мощностей в производстве и сфере услуг, тем самым обеспечивая больше рабочих мест для растущего населения страны, говорится в статье.



По их мнению, единственная проблема, которая может затормозить экономический рост, будет связана именно с тем, что уровень привлечения рабочей силы, в отличие от прогнозов, не будет увеличиваться с нужной скоростью. И особенно это касается работающих женщин, которые до сих пор задействованы значительно меньше, чем мужчины, подчёркивают эксперты. Они рекомендуют бизнесменам и компаниям в Индии создавать больше возможностей, чтобы задействовать женщин в своём бизнесе, поскольку это поможет ещё больше стимулировать потенциальный рост, сообщает WION.



Согласно недавней публикации в журнале Time, почти половина населения Индии (около 650 млн человек) сейчас находится в возрасте моложе 25 лет. Это означает, что страна не достигнет своего пика примерно до 2065 года, говорится в статье. В то время как взрослые в возрасте от 65 лет и старше составляют в Индии всего около 7% населения — по сравнению с 14% в Китае и 18% в США, отмечается в статье.



Согласно усреднённому прогнозу экспертов ООН, доля индийцев в возрасте 65 лет и старше, вероятно, будет оставаться ниже показателя в 20% вплоть до 2063 года — и не достигнет 30% примерно до 2100 года. В отчёте банка Goldman Sachs говорится, что благоприятная демографическая ситуация способна дополнительноо стимулировать экономическое развитие в Индии и позволить ей обогнать Соединённые Штаты, которые до сих пор считаются одной из крупнейших сверхдержав, подчёркивается в статье.



Примечательно также, что этот отчёт был опубликован в тот же день, когда было объявлено о закрытии завода по производству мега-полупроводников Foxconn-Vedanta, пишет WION. По мнению наблюдеталей, такие благоприятные экономические прогнозы на будущее могут стать дополнительным стимулом для доверия политике действующего индийского правительства, также говорится в статье.