Responsible Statecraft: не исключено, что у США есть план Б для Украины

Чем дольше американская администрация будет медлить с тем, чтобы заложить основу для дипломатического урегулирования украинского конфликта, тем труднее в конечном счёте будет это сделать. Как считает автор Responsible Statecraft, возможно, Вашингтон продолжением поддержки Украины просто хочет продемонстрировать свою решимость, но не исключено, что это нечто большее, чем игра на публику, и у США существует план Б, который Белый дом предпочитает не афишировать.

С начала контрнаступления прошло уже два месяца, и уже стало очевидно, что украинская кампания застопорилась, а измученные, неопытные и наскоро обученные войска разбивают лбы о глубоко окопавшуюся российскую оборону с её мощными минами, неся ужасные потери. Обо всем этом сообщают даже крупные американские СМИ, включая телеканал CNN и газеты Washington Post и New York Times. Даже явно будучи на стороне Украины, они рисуют весьма мрачную картину на местах. Однако возникает вопрос: куда всё это идёт и чем закончится?

Как ранее утверждала газета Washington Post, американские официальные лица сообщили президенту Владимиру Зеленскому, что для достижения как можно больших успехов у него есть время до конца лета. После этого готовность США продолжать оказание военной помощи иссякнет — и украинскому лидеру придётся начинать переговоры.

В то же время Белый дом настаивает на том, что будет поддерживать военные усилия союзника «столько, сколько потребуется», а некий неназванный высокопоставленный чиновник заявил, что они не знают, «как долго продлится этот конфликт», однако Белый дом «не постесняется вернуться в конгресс за дополнительными средствами после первого квартала следующего года», если им покажется, «что это необходимо».

«Возможно, администрация просто хочет продемонстрировать свою решимость. Но не исключено, что это нечто большее, чем игра на публику», — пишет автор статьи.

С помощью риторических преувеличений, которыми Белый дом и его союзники по НАТО подчёркивали срочность военной помощи, общественности внушали, что исход конфликта жизненно важен не только для Киева, но и для безопасности самих Соединённых Штатов, всего нынешнего миропорядка и даже демократии как таковой.

Таким образом, для выхода США из этой опосредованной войны необходимо, чтобы администрация отказалась от утверждений, что само будущее глобального мира и демократии зависит от поражения России — или, как заявил президент Байден в ходе визита в Польшу в феврале этого года, что «на карту поставлена не только Украина, но и свобода». Однако этот максимализм уже стал частью традиционного мышления в политическом ландшафте Соединённых Штатов.

Кандидат в президенты от республиканцев Крис Кристи недавно заявил, что если США «смоются» с Украины, то это неминуемо спровоцирует китайское вторжение на Тайвань, после чего Америке неизбежно придётся отправить «своих мужчин и женщин» на борьбу с войсками Поднебесной, а дружественные правительства Ближнего Востока откажутся от Вашингтона и выберут Пекин.

Кроме того, есть и другие мотивы поддерживать Киев — это престиж Вашингтона и Североатлантического альянса и доверие к ним. Любые успехи России будут считаться политически неприемлемыми или даже унизительными для руководства НАТО, не говоря уже о том, что они вскроют замалчивавшиеся доселе разногласия. Не стоит забывать и о грядущих президентских выборах в США.

Таким образом, заключает автор материала, Белый дом может оказаться в затруднительном положении: прекращение вооружённых действий на условиях, гораздо менее выгодных Киеву, чем обещалось ранее, чревато шквалом критики, аналогичным тому, что обрушился на США вслед за выводом войск из Афганистана. Продолжение же конфликта в надежде на дальнейший успех ещё сильнее ухудшит общественные настроения — и тоже подорвёт шансы Байдена на переизбрание.

«Одно можно сказать наверняка: чем дольше администрация будет медлить с тем, чтобы заложить основу для дипломатического урегулирования (будь то прилюдно или и за кулисами), тем труднее в конечном счёте будет это сделать — и тяжелейшее бремя ляжет на плечи украинского народа. Будем же надеяться, что если план Б и существует, то Белый дом предпочитает его не афишировать — и не раскрывать свои карты», — заключает автор Responsible Statecraft.