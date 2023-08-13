Le Monde: Западу придётся пересмотреть политику в Африке

И для Франции, и для США Нигер был плацдармом для борьбы с джихадистами и для противостояния российскому влиянию, пишет Le Monde. Однако сейчас Франция старается не выходить на передний план, учитывая антифранцузские настроения в этой части Африки, а для Штатов из всех альтернатив нет однозначно хорошего решения, которое позволило бы им разрешить нынешний кризис.

«В Западной Африке время не на стороне демократии», — пишет в своей редакционной статье Le Monde. С каждым днём всё очевиднее становится неспособность государств региона восстановить конституционный порядок в Нигере. Это уже четвёртая из пятнадцати стран, входящих в Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), в которой произошёл военный переворот за последние три года.

С момента свержения президента Нигера прошло уже две недели, и члены организации умерили риторику. Они уже не говорят про ультиматум и применение силы, как сразу после переворота. Хотя там по-прежнему не отказываются от развёртывания резервных сил, приоритет всё же отдаётся дипломатическим переговорам и диалогу. Авторы переворота угрожают казнить бывшего президента, если другие страны вмешаются в ситуацию в Нигере, и лидеры соседних стран опасаются, что их может постигнуть та же участь. Кроме того, там переживают, что ситуация способна перерасти в региональную войну, которой могут воспользоваться как их политические оппоненты, так и джихадисты.

Однако авторы отмечают, что тупик, в котором оказались страны ЭКОВАС, вряд ли должен вызывать удивление. На бумаге у этой организации есть вооружённые силы, предназначенные для восстановления конституционной законности, но они не были задействованы ни в одном из недавних переворотов: ни в Гвинее и Мали в 2021 году, ни в Буркина-Фасо в 2022-м. На этот раз тем более местные жители так разочарованы рекордным уровнем бедности, а антифранцузская риторика так сильна, что любое вмешательство становится крайне сложным.

Многие страны региона долгое время были под влиянием Франции, и нынешняя ситуация показывает, что она отходит на задний план, стараясь держаться в тени, чтобы не разжечь пожар, пишут авторы статьи. Для американцев, как и для французов, Нигер стал площадкой двойной борьбы: против джихадистских группировок и против российского влияния в Африке. И раз Париж стал для нигерийцев красной тряпкой, то Вашингтон взял на себя заботу о том, чтобы сохранить эту стратегическую платформу. Для обеих стран решающее значение имеет возможность военного присутствия в Нигере.

Американцы, как и французы, учили многих солдат, которые в итоге стали путчистами. Они стараются поддерживать и использовать налаженные связи с нигерийскими старшими офицерами. Поэтому они не называют путч государственным переворотом, иначе это автоматически привело бы к замораживанию военной помощи из Вашингтона. Они могут достигнуть соглашения с хунтой, чтобы не допустить прибытия российских военных в Нигер, могут принять участие в рискованной военной интервенции, могут просто уйти под предлогом защиты демократических принципов, и всё это не даст хорошего решения кризиса в Нигере. «Только одно можно сказать наверняка: Западу придётся основательно пересмотреть свою политику в отношении Западной Африки», — пишет Le Monde.