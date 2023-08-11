Le Figaro: намерен защищать свои интересы — Париж поддержал военное вмешательство ЭКОВАС в Нигер

По итогам состоявшегося в четверг саммита ЭКОВАС было принято решение «о развёртывании резервных сил в Нигере», сообщает Le Figaro. Франция, в свою очередь, заявила о «полной поддержке всех выводов», принятых на заседании, включая военную интервенцию. По словам СМИ, Париж не исключает возможности оказания военной помощи странам ЭКОВАС при их вмешательстве в ситуацию в Нигере.

В четверг состоялся саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере, после чего Франция заявила о «полной поддержке всех итогов встречи», сообщает Le Figaro. Париж очень внимательно следит за ситуацией в Нигере: хотя основное урегулирование кризиса остаётся за ЭКОВАС, Франция всё ещё не смирилась с тем, что в Ниамее происходит государственный переворот, как это было в Мали и Буркина-Фасо. По данным французских СМИ, в четверг вечером Эммануэль Макрон вновь обсудил ситуацию со своими министрами, французским послом в Ниамее и коллегами из ЭКОВАС, чтобы оценить риски вмешательства.



Тем временем, как отмечает Le Figaro, в столице Нигера обстановка напряжена до предела. На пятницу заявлена демонстрация в районе авиабазы, где размещены французские войска, их военно-воздушные силы и беспилотники. По данным газеты, в настоящее время в Ниамее также находятся военнослужащие Германии и Италии.



По итогам заседания ЭКОВАС западноафриканские государства приняли решение «о развёртывании резервных сил», пишет Le Figaro. По словам президента Кот-д'Ивуара, эти силы должны быть задействованы «как можно скорее для восстановления конституционного порядка в Ниамее». В то же время сообщается, что хунта Нигера обещает поставить под вопрос жизни взятого в заложники президента Базума и его семьи в случае вмешательства извне. ЭКОВАС, в свою очередь, заявляет о «нежелании поддаваться этому шантажу» и пытается усилить давление. Однако, по словам СМИ, очевидно, что этот план ЭКОВАС тоже не слишком надёжный: как минимум потому, что на создание слаженных военных сил уйдёт несколько недель.



Что касается Франции, она заявила о полной поддержке всех итогов, принятых на саммите ЭКОВАС, сообщает Le Figaro со ссылкой на французского министра иностранных дел. При этом Париж всё больше склоняется к военной операции: французы «намерены защищать свои интересы» в Африке и считают «невозможным вести мирные переговоры с участниками переворота в Нигере».



Поэтому, как утверждает Le Figaro, сейчас основной вопрос заключается в том, могут ли силы ЭКОВАС рассчитывать на поддержку Запада для проведения военной интервенции. И в первую очередь речь идёт о поддержке со стороны Франции, которая является страной, наиболее заинтересованной в урегулировании ситуации в Нигере. По данным СМИ, конкретного запроса пока не поступало, но Париж уже не исключает возможности оказания военной помощи.



Теперь перед Францией стоит серьёзный выбор: позволить альянсу путчистских режимов укорениться в Сахеле и потерять всякую надежду на демократию или попытаться вернуть контроль над ситуацией путём войны со всеми вытекающими отсюда рисками. В любом случае, отмечает Le Figaro, на данный момент наибольшую опасность для всех представляет именно бездействие.