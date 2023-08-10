WION: последствия переворота в Нигере демонстрируют влияние российской стратегии на Африку

Отказ соседних с Нигером государств поддержать стремление Запада ввести меры против захвативших власть военных, а также массовое появление российских флагов во время маршей поддержки говорит о явном влиянии российской стратегии на Африку, отмечает WION. Если всё же ЭКОВАС решит применить ограничительные меры в отношении торговли с Нигером — это приведёт к тому, что страны Европы будут вынуждены закупать больше урана у России, что ещё больше усилит её влияние.

Прошло ровно две недели с тех пор, как в Нигере был совершён переворот. Поддерживаемый Западом президент Мохаммад Базум был свергнут, и в настоящее время власть в стране контролируют военные лидеры.



Нынешняя ситуация может обозначить новый этап для в Африки в целом. И мнения об этом разделились: группа ЭКОВАС, которая представляет собой блок, объединящий 15 западноафриканских государств, попыталась выдвинуть ультиматум лидерам переворота, захватившим власть в Нигере, пригрозим им даже военными мерами. Однако организаторы переворота не уступили — и теперь ЭКОВАС собирается на саммит в четверг, чтобы выдвинуть дипломатическое решение.



После переворота против Нигера были применены одни из самых строгих санкций, и для такой страны их действие ощущается гораздо сильнее. Согласно бюджетным прогнозам на 2023 финансовый год, ожидалось, что бюджет Нигера составит 5,53 миллиарда долларов. При этом предполагается, что около 40 процентов от всего этого бюджета поступит от внешних партнёров.



И после того, как власть захватили организаторы переворота, это выглядит чрезвычайно рискованно — однако у Нигера есть козырь в рукаве. Это уран — руда, жизненно важная для ядерной промышленности. При этом Нигер является седьмым по величине поставщиком данного химического элемента в мире.



Поэтому, если ЭКОВАС захочет задействовать «тяжёлую артиллерию», тогда ему нужно будет нацелиться на уран. Об этом несложно догадаться, ведь все понимают, какую важность для Нигера имеет его добыча урана. И если так произойдёт, тогда неопределённым окажется не только будущее Нигера: это коснётся и западных стран.



Нигер является вторым по величине экспортёром урана во Францию, а также одним из крупнейших экспортёров для Канады. Подобное решение вынудит Европу присмотреться к крупнейшему в мире экспортёру руды — и по воле судьбы это не кто иной, как Россия, страна, которая «развязала» конфликт в Европе и уже попала в чёрные списки Запада.



Можно с этим соглашаться или нет, однако очень важный и неоспоримо заметный отпечаток влияния России прослеживается в ходе переворота в Нигере и всех митингов, которые мы там наблюдаем. И что касается России — это страна, о которой придётся слышать все больше и больше, когда речь заходит о Нигере. Она очень внимательно следит за развитием событий, отслеживая всё, что происходит в Нигере. Кремль пытается усилить своё влияние в этом регионе.



Мы также видим массу российских флагов на митингах, которые сейчас проходят в Нигере. Взгляните на это — эти кадры поступили прямо из столицы Нигера: обратите внимание на флаги, сшитые из белой, синей и красной ткани, потому что они расходятся, как горячие пирожки. Вы знаете, что символизируют эти три цвета вместе: это российский флаг.



Это не французский флаг, а российский! Такие флаги пользуются там большим спросом с тех пор, как был провозглашён переворот. И это свидетельствует о том, что существуют определённые намерения со стороны России, которые согласны принять в Нигере.



Этот переворот продемонстрировал масштабную стратегию Москвы в Африке. Обе стороны регулярно встречаются за столом переговоров на высшем уровне. Wagner расширяет свое присутствие в этом регионе. И Владимир Путин готов указать в ответ на Запад. Так что Россия, похоже, идеально вписывается в пазл нигерийского кризиса.



Дата выхода в эфир 10 августа 2023 года.