Госпереворот в Нигере шокировал весь мир и произвёл переполох среди западных лидеров, заявил ведущий Redacted Клейтон Моррис. Эта чрезвычайная ситуация, на фоне которой на континенте стали повсюду развеваться российские флаги, грозит масштабными последствиями для Европы и США.
Не знаю, обратили ли внимание, но Африка только что шокировала мир. И это влечёт масштабные последствия для Соединённых Штатов и Европы. Многие из наших западных лидеров прямо сейчас всполошились. Мне на самом деле доставляет удовольствие наблюдать за ними.
Виктория Нуланд, которая, разумеется, помогла создать конфликт на Украине, из-за Африки за считанные недели перешла из состояния обычной боеготовности к состоянию максимальной боеготовности.
Это чрезвычайная ситуация, и ей есть о чём переживать, поскольку всё это будет иметь серьёзные последствия. Доминошки начинают падать. И через секунду мы перейдём к важным деталям.
Но для начала взгляните на эту карту, которая была опубликована не далее как в пятницу. Тут все африканские страны, которые уже подписали военные соглашения с Россией. И даже те немногие, кто всё ещё окрашен белым, также готовятся стать партнёром России. Чёрт побери! Как много красного. Мы вскоре вернёмся к этой карте.
Начнём же с того, что в эти выходные мы наблюдали драматическое развитие событий. Российские флаги были подняты в воздух по всему континенту.
Для начала перейдём к Нигеру — стране, которая всё это начала. Российские флаги повсюду. И, по данным новостной службы France 24, правительство Нигера уже подписало контракт с российской группой «Вагнер» об обеспечении безопасности. И им это необходимо, поскольку госпереворот в Нигере достиг точки невозврата. Люди восстают против Франции, против влияния Соединённых Штатов в этой стране.
Западным державам, которые в течение десятилетий контролировали Нигер, теперь показали на дверь. И в эти выходные военное руководство заявило, что Нигер больше не будет европейской колонией.
Они потребовали, чтобы все французские солдаты убирались немедленно. Убирайтесь отсюда или вас ждут последствия! Но для начала: почему у Соединённых Штатов там вообще размещены войска? Это отличный вопрос.
Убирайся отсюда, Франция. Убирайтесь отсюда, США. Вам тут не место!
В последние несколько дней США начали на своих военных самолётах перебрасывать огромное количество военных грузов прямо к границе Нигера. Они готовятся напасть на Нигер, чтобы попытаться остановить всё это. Но эта угроза не остановила народ Нигера. В прошедшие выходные десятки тысяч людей в этой стране устроили шествия, празднуя свою независимость и выкрикивая: «нет — иностранным военным базам», «нет — бедности», «нет — Западу», ворующему их уран, их фосфаты и прочие минералы, «убирайтесь отсюда немедленно».
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