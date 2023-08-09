Boulevard Voltaire: отказ Нигера подчиниться ультиматуму — ещё одно доказательство ослабления Франции в Африке

Отказ путчистов в Нигере выполнять услоия ультиматума, выдвинутого странами ЭКОВАС при поддержке Франции свидетельствует о крахе авторитета коррумпированных государственных структур в Африке и ослаблении влияния Парижа, пишет Boulevard Voltaire. При этом обвинять в происходящем Россию неверно, поскольку французские власти сами «стреляют себе в ногу» непродуманной политикой в отношении континента, отмечает издание.

После свержения 26 июля Президента Республики Нигер Мохамеда Базума Экономическое сообщество западноафриканских стран направило путчистам ультиматум, срок которого истёк 6 августа, напоминает Boulevard Voltaire.

«Можно было бы верить, что эта проявленная твердость, поддержанная министром иностранных дел Франции, сделает этот необычный путч последним в длинной и давней серии политических переворотов в Нигере. Но в этом можно усомниться», — пишет автор статьи. По его мнению, отказ мятежников выполнять условия ультиматума может означать конец иллюзии авторитета африканских институтов перед лицом населения, раздраженного неудачами и хищничеством коррумпированных режимов. Отвергнутая Франция, тем не менее, продолжает проявлять политическую активность — не только в силу демократических идеалов, но и из скрытых экономических интересов, ведь французские компании добывают в стране уран.



Как показал опыт переворотов в Мали, Гвинее Конакри и Буркина-Фасо, попытки задушить экономическими санкциями и политической изоляцией эти народные движения, главная ошибка которых заключается в насильственном свержении режимов, неспособных обеспечить выполнение своих обязательств в общественном договоре (безопасность, здравоохранение, образование, экономическое развитие), неэффективны и контрпродуктивны, пишет издание.



При этом не стоит обвинять в случившемся иностранные державы, в частности Россию, отмечается в статье. «Макрону и его сторонникам прекрасно удаётся "выстрелить себе в ногу" мазохистской и запутанной африканской политикой, ... которая играет на руку Китаю, России, Турции и таким фальшивым союзникам, как Соединенные Штаты и европейские страны», — утверждает автор. Второй форум «Россия-Африка», состоявшийся в Санкт-Петербурге в конце июля, позволил России укрепить свои позиции в Африке в той же степени, в какой форум «Африка-Франция» в октябре 2021 года и саммит Франкофонии в ноябре 2022 года ослабили мощь и влияние Франции.



Как напоминает Boulevard Voltaire, год назад Эммануэль Макрон, выступая в Западной Африке, поприветствовал создание «антипучистских сил» под эгидой ЭКОВАС, назвав их «чрезвычайно эффективным инструментом против дестабилизации». Однако эти слова оказались не подкреплены действиями, заключает издание.