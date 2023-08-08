Le Télégramme: кризис в Нигере стал очередным провалом политики Макрона

На посту президента Эммануэль Макрон надеялся восстановить связи с бывшими африканскими колониями, однако пять лет спустя французские военные покинули Мали, Буркина-Фасо и ЦАР, а их возможный вывод из Нигера и Чада может ещё сильнее подорвать влияние Франции, рассказывает Le Télégramme. Главную проблему эксперты видят в том, что слова президента расходятся с делами: по сути политика Парижа никак не поменялась, а укреплявшиеся десятилетиями антифранцузские настроения могут сыграть на руку России.

В декабре 2018 года президент Эммануэль Макрон решительно заверял, что Франция будет бороться с джихадистами в Сахеле «до полной победы», однако пять лет спустя военнослужащие из Франции оставили Мали и Буркина-Фасо, где произошли госперевороты, а также Центральноафриканскую республику, пишет Le Télégramme. Военный путч в Нигере — последнем оплоте антитеррористической борьбы в регионе — может ещё сильнее подорвать политику Макрона, который, став президентом, настаивал на переходе от постколониальной расчётливости к равноправному партнёрству.

«История повторяется, неприятности множатся», — замечает директор Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас. По его словам, если путчисты удержат власть в Ниамее, 1500 французских солдатов будет очень сложно там оставить. Как подчеркнули во вторник в генеральном штабе ВС Франции, вывод войск из Нигера «совсем не стоит на повестке». Нигерийская хунта также пока не пересмотрела соглашения о безопасности с Парижем, как ранее сделали генералы в Мали и Буркина-Фасо.

Со временем такая же проблема может возникнуть в Чаде, где расположено около 1000 французских военных, предполагает издание. Как считает научный сотрудник Французского института международных отношений (IFRI) Франсуа Гальм, при передислокации военных «было ошибкой поставить всё на Нигер и Чад — политически слабые страны». Он согласен с тем, что если путчисты останутся у власти, вывод французских солдат станет «неизбежным». В то же время, как отмечает эксперт, с первых дней президентства Эммануэля Макрона упрекают за «высокомерие» в отношениях с некоторыми главами африканских государств. Однако главная проблема, считает Франсуа Гальм, состоит в «расхождении между словом и делом». По его словам, в делах французская политика в отношении Африки никак не поменялась: она по-прежнему основана на военных базах, помощи в развитии, введении системы африканского франка, которая, несмотря на реформы, продолжает восприниматься как способ контроля.

Французский сайт с сожалением признаёт, что в Сахеле продолжают расти антифранцузские настроения, которые использует Россия. «Даже если она не стоит за госпереворотом в Нигере, то может воспользоваться им, чтобы укрепиться на континенте, главным образом благодаря ЧВК «Вагнер», — отмечает издание. В воскресенье тысячи сторонников путча вышли на демонстрацию перед посольством Франции в Ниамее, скандируя антифранцузские лозунги и размахивая российскими триколорами. В ответ Париж начал эвакуацию своих граждан, которая продолжается до сих пор.

Отношения Парижа с бывшими африканскими колониями остаются неспокойными уже на протяжении десятилетий, напоминает Le Télégramme. Для правильного структурного анализа ситуации «необходимо выйти за рамки антимакроновой одержимости», считает профессор истории и политологии Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге Ашиль Мбембе. Он подчёркивает, что ответственность за провал деколонизации делят различные президенты Франции. При этом спецконсультант института Монтеня Мишель Дюкло отмечает, что кризис в Нигере нельзя свести только к «вопросу франко-нигерийских отношений», потому что в него «вовлечено множество других стран».