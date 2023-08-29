DWN: из-за боевых действий на Украине Rheinmetall утратил свой статус производителя «чудо-оружия»

Сообщения о подбитых на Украине танках Leopard производят на заказчиков немецкого концерна Rheinmetall удручающее впечатление, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Оказывается, это «чудо-оружие» можно уничтожить с помощью обычной ракеты из РПГ. К тому же у предприятия из Германии появились серьёзные конкуренты на международном рынке. Южнокорейские производители создают продукцию схожего качества, при чём поставляют её быстро и в больших объёмах. А у немцев задержки возникают даже с той военной помощью, которую они оказывают Киеву.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall вот уже десятки лет производит высокотехнологичную продукцию, востребованную по всему миру, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Но из-за боевых действий на Украине у экспертов возникли сомнения, что их военная техника приспособлена для ведения боя в современных условиях. Поставку Киеву танков Leopard на Западе преподносили как «переломный момент». В СМИ писали, что устаревшее российское вооружение не сможет составить конкуренцию немецкому «чудо-оружию». Но желаемого эффекта так никто и не дождался. В отличие от американских ракет Javelin и реактивных систем HIMARS «леопарды» не смогли проявить себя в бою.

К тому же на Украине множатся сообщения о подбитой западной технике, продолжает немецкое издание. В одной из новостей говорится о том, что российский солдат смог уничтожить Leopard 2 вместе с экипажем с помощью обычной противотанковой ракеты, выпущенной из гранатомёта РПГ-7. В экипаж «леопарда» входит четыре человека, а сама система стоит миллионы долларов. Ракета для РПГ же обходится в 500$. К тому же немецкие танки подрывались и на минах. Все эти известия с поля боя производят удручающее впечатление, констатирует Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

И у Rheinmetall есть ещё одна проблема, пишет издание. С недавних пор на международном рынке у концерна появились серьёзные конкуренты в лице южнокорейских предприятий. Недавно БМП Lynx KF41 от немецкой компании не выдержал конкурентной борьбы с аналогичной машиной AS21 Redback от южнокорейского концерна Hanwha, и польские контракты ушли в Сеул. В условиях прямой конкуренции с Rheinmetall предпочтение южнокорейской продукции отдавали также Австралия и Индия. И дело не только в том, что Сеул поставляет высококачественную технику, но и в том, что он делает это быстро и в больших объёмах. А вот у немецкой компании не раз возникали проблемы с цепочками поставок, что приводило к задержкам, в том числе и с военной помощью Украине. Так что перспективы Rheinmetall выглядят не очень радужными. Компания частично потеряла свой статус производителя «чудо-оружия», заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.