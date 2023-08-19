Глава Rheinmetall: Запад не будет вечно платить по счетам Украины
Он также конкретизировал планы по поводу запуска на Украине центров техобслуживания. По его словам, это произойдёт уже в этом месяце: «Первые 12 украинских работников уже завершили своё обучение в Германии, теперь придут ещё 12». Глава Rheinmetall также объявил о планах по производству танков прямо на Украине: «Это может случиться быстро, там предостаточно хорошо оснащённых танковых заводов, оставшихся ещё с советских времён. Мы собираемся их арендовать и потом на одной или двух сборочных линиях производить технику по стандартам НАТО. Мы хотим делать это прямо там потому, что однажды Украина должна стать независимой в сфере производства вооружения. Запад не сможет вечно платить по всем счетам. Президент Зеленский разделяет это мнение».
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