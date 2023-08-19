Глава Rheinmetall: Запад не будет вечно платить по счетам Украины

Запад не сможет вечно платить по военным счетам Киева, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Поэтому производство вооружения и центры по ремонту военной техники необходимо постепенно переносить на Украину. Благо там есть хорошо оснащённые танковые заводы, оставшиеся ещё с советских времён. Именно их Rheinmetall собирается арендовать, организовать там работу сборочных линий и строить технику по стандартам НАТО.

Запад оказался не готов к боевым действиям с использованием традиционного вооружения, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Там считали, что исход сражений на Украине можно будет предопределить с помощью систем электронного подавления, кибератак и высокоточных ударов с воздуха. Ещё в США и Европе думали, что ядерная держава вообще не способна вести боевые действия с использованием традиционного вооружения. «Но всё это оказалось неверным», подчёркивает он.

Поэтому на данный момент традиционное вооружение играет решающую роль, пояснил Паппергер, добавив, что «артиллерию в Германию не так недавно вообще отменили». И дискуссия по поводу необходимости вооружить немецкую армию возникла уже после присоединения Крыма к России. Но сделано было мало, потому что бундесверу банально не хватало денег не только на военную технику, но даже на боеприпасы. Да и с закупкой могли возникнуть определённые трудности, ведь запасы вооружения изначальной были крайне скудными.

«На данный момент склады по всей Европе пустуют. Мы сейчас в состоянии пополнить боеприпасы Украины. Артиллерии нужно от 1 до 1,2 млн снарядов год. В следующем году Rheinmetall произведёт 600 000 из них. Мы ведём переговоры о ещё 130 000. Схожим образом ситуация выглядит с танковыми боеприпасами: нам понадобится как минимум семь лет, чтобы заполнить склады. Что будет потом, никто не знает», — объяснил Паппергер.

Он также конкретизировал планы по поводу запуска на Украине центров техобслуживания. По его словам, это произойдёт уже в этом месяце: «Первые 12 украинских работников уже завершили своё обучение в Германии, теперь придут ещё 12». Глава Rheinmetall также объявил о планах по производству танков прямо на Украине: «Это может случиться быстро, там предостаточно хорошо оснащённых танковых заводов, оставшихся ещё с советских времён. Мы собираемся их арендовать и потом на одной или двух сборочных линиях производить технику по стандартам НАТО. Мы хотим делать это прямо там потому, что однажды Украина должна стать независимой в сфере производства вооружения. Запад не сможет вечно платить по всем счетам. Президент Зеленский разделяет это мнение».