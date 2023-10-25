DELFI: латвийская армия увеличила своё присутствие у восточной границы
Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) увеличили своё присутствие у восточной границы страны. Как передаёт DELFI, об этом сообщил командующий вооружёнными силами Леонид Калниньш.
По его словам, в приграничном регионе НВС также активно помогают государственной пограничной службе. На данный момент изменена и усовершенствована система обеспечения — и вооружённые силы стали гораздо активнее.
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