DELFI: латвийская армия увеличила своё присутствие у восточной границы

Командующий вооружёнными силами Латвии Леонид Калниньш заявил, что армия увеличила своё присутствие у восточной границы страны. Как сообщает DELFI, в приграничном регионе армия также активно помогает государственной пограничной службе. На данный момент изменена и усовершенствована система обеспечения, и вооружённые силы стали гораздо активнее.

Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) увеличили своё присутствие у восточной границы страны. Как передаёт DELFI, об этом сообщил командующий вооружёнными силами Леонид Калниньш.

По его словам, в приграничном регионе НВС также активно помогают государственной пограничной службе. На данный момент изменена и усовершенствована система обеспечения — и вооружённые силы стали гораздо активнее.

«В ближайшее время вы обязательно будете видеть нас в этом регионе гораздо больше. Мы увеличили свой численный состав в этом регионе, и я думаю, это даст результаты», — сказал Калниньш.

Что именно изменилось в стратегии НВС по оказанию поддержки пограничникам, он не уточнил, подчеркнув, что не следует предоставлять дополнительную информацию тем, кто продолжает планировать попытки незаконного пересечения границы Латвии.

Калниньш заявил, что армия не только увеличила свой численный состав на границе, но и расширила круг задач.

Командующий подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью в мире, в Латвии она не ухудшилась. Однако он подчеркнул, что НВС всегда должны быть готовы защитить страну.