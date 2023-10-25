DN: «прямое сдерживание России» — США получат доступ к военным базам в Швеции

Соединённые Штаты получат доступ к нескольким военным базам в Швеции. Это является важной частью договора о военном сотрудничестве между скандинавским государством и США, который планируется подписать на этой неделе, передаёт газета Dagens Nyheter. Председатель комитета по обороне шведского парламента Петер Хультквист убеждён, что достигнутое соглашение окажет «прямое сдерживающее воздействие на Россию».

С января между Швецией и Соединёнными Штатами ведутся переговоры по разработке соглашения, которое облегчит проведение учений и пребывание американских военнослужащих на территории североевропейской страны. Договор предоставит США условия для хранения своей военной техники, боеприпасов и систем вооружений на территории Швеции. Американцы также получат доступ к некоторым отдельным шведским военным базам, сообщает издание Dagens Nyheter.

Неизвестно, какие именно шведские военные базы фигурируют в проекте соглашения, однако в предварительных обсуждениях речь шла об Эстерсунде, Лулео, Гётеборге и Готланде. Целью соглашения о сотрудничестве в области обороны является облегчение условий для защиты Швеции, Финляндии и стран Балтии Вооружёнными силами США и НАТО.

Преподаватель и научный сотрудник Шведского оборонного университета Магнус Кристианссон уверен, что пункт о хранении американской военной техники станет важной частью соглашения, поскольку благодаря ему американцы смогут быстро войти в шведскую оперативную зону, а также предоставить защиту конвоям, направляющимся на помощь странам Балтии.