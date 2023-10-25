DN: «прямое сдерживание России» — США получат доступ к военным базам в Швеции

Соединённые Штаты получат доступ к нескольким военным базам в Швеции. Это является важной частью договора о военном сотрудничестве между скандинавским государством и США, который планируется подписать на этой неделе, передаёт газета Dagens Nyheter. Председатель комитета по обороне шведского парламента Петер Хультквист убеждён, что достигнутое соглашение окажет «прямое сдерживающее воздействие на Россию».
С января между Швецией и Соединёнными Штатами ведутся переговоры по разработке соглашения, которое облегчит проведение учений и пребывание американских военнослужащих на территории североевропейской страны. Договор предоставит США условия для хранения своей военной техники, боеприпасов и систем вооружений на территории Швеции. Американцы также получат доступ к некоторым отдельным шведским военным базам, сообщает издание Dagens Nyheter.
Неизвестно, какие именно шведские военные базы фигурируют в проекте соглашения, однако в предварительных обсуждениях речь шла об Эстерсунде, Лулео, Гётеборге и Готланде. Целью соглашения о сотрудничестве в области обороны является облегчение условий для защиты Швеции, Финляндии и стран Балтии Вооружёнными силами США и НАТО.
Преподаватель и научный сотрудник Шведского оборонного университета Магнус Кристианссон уверен, что пункт о хранении американской военной техники станет важной частью соглашения, поскольку благодаря ему американцы смогут быстро войти в шведскую оперативную зону, а также предоставить защиту конвоям, направляющимся на помощь странам Балтии.
США намерены финансово участвовать в строительстве зданий и другой необходимой инфраструктуры. В Швеции американцы будут иметь возможность использовать свои американские водительские удостоверения и по существу подчиняться американским законам, а не шведским. Таким образом, американские военные будут совершенно беспрепятственно передвигаться по Швеции. В Норвегии ранее возникали споры о том, почему американское законодательство имеет преимущественную силу в случае, если есть подозрения, что на территории военной базы или в её непосредственной близости было совершено преступление, отмечает эксперт для журналистов газеты.
Норвегия уже заключила подобное соглашение в 2021 году, а это означает, что США получают неограниченный доступ к трём норвежским авиабазам и одной военно-морской базе. ВВС США инвестируют более $119 млн в авиабазу Рюгге. Эстония, Латвия и Литва уже заключили аналогичные соглашения, а Дания и Финляндия в настоящее время ведут переговоры по нему. Подписание документов повлечёт за собой увеличение американского военного присутствия в Северной Европе.
Для вступления в силу шведско-американского соглашения требуется решение парламента, в котором уже есть сильная поддержка со стороны депутатов. Представитель социал-демократов по оборонной политике в риксдаге и бывший министр обороны королевства Петер Хультквист признался, что первые контакты по этому соглашению со стороны Швеции состоялись ещё до заявки его страны на членство в НАТО.
Соглашение облегчает оборонное планирование НАТО, предусматривая как зоны предварительного хранения военной техники, так и зоны для учений. Как сообщается, достигнутое соглашение будет действовать независимо от того, вступит ли Швеция в НАТО или нет, поскольку оно укрепляет отношения страны с Соединёнными Штатами.
В соглашении между Норвегией и США есть запрет на хранение ядерного оружия на территории страны или проведение военных учений с его применением. Тем не менее Хультквист не считает, что это нужно указывать в шведском соглашении, завершает Dagens Nyheter.