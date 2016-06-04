Arbejderen: Безумный марш на Россию ведет Европу к большой войне

Западные СМИ активно пытаются заверить свою аудиторию, что Россия — агрессор, хотя на самом деле европейцы позволили втянуть себя в «безумный» антироссийский марш под предводительством США и НАТО и оказались на грани новой мировой войны, пишет Arbejderen. Силы НАТО вплотную окружили Россию, она чувствует, что ее зажимают в угол — это может закончиться катастрофически, и европейцам придется расплачиваться первыми, предостерегает автор.