Newsweek: американские солдаты вскоре могут появиться на базах у границы России с Финляндией

Если переговоры о новом соглашении о сотрудничестве в сфере обороны между Хельсинки и Вашингтоном увенчаются успехом, американские солдаты вскоре могут появиться на базах у границы России с Финляндией. Как пишет Newsweek, готовящийся американо-финский договор разрешит присутствие американских войск, размещение техники, а также инвестиции в инфраструктуру за счёт средств, выделенных конгрессом Пентагону.

Американские солдаты вскоре могут появиться на базах у границы России с Финляндией, если продолжающиеся переговоры о новом соглашении о сотрудничестве в сфере обороны между Хельсинки и Вашингтоном увенчаются успехом. Как пишет Newsweek, финские СМИ сообщают со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел страны Микаэля Антелля, что новое соглашение позволит разместить на финской земле значительную военную инфраструктуру. При этом подчёркивается, что ядерное оружие в него не войдёт.

Антелль — замглавы Министерства иностранных дел по политическим вопросам — ведёт двусторонние переговоры, последний раунд которых состоялся в финской столице на прошлой неделе. По словам Антелля, соглашение укрепит недавнее членство Финляндии в НАТО.

«Самое главное то, что соглашение обеспечивает беспрепятственное сотрудничество с США во всех областях безопасности и при этом в короткие сроки», — сказал Антелль.

Договор об оборонном сотрудничестве обсуждается с прошлой осени. Хельсинки тогда заявил: «Членство Финляндии в НАТО не умаляет важности двустороннего сотрудничества с США. Наоборот, оно откроет новые возможности».

В настоящее время США готовят аналогичные договоры со Швецией и Данией. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в январе, что такие соглашения «углубят тесное партнёрство в сфере безопасности, наше сотрудничество в многосторонних операциях по её обеспечению и нашу общую трансатлантическую безопасность».

По словам Антелля, готовящийся американо-финский договор разрешит присутствие американских войск, размещение техники, а также инвестиции в инфраструктуру за счёт средств, выделенных конгрессом Пентагону.

Хотя, по словам Антелля, обсуждать конкретные инвестиции ещё «слишком рано», он привёл в пример станцию технического обслуживания истребителей F-35. В прошлом году Финляндия завершила сделку по приобретению 64 F-35 на замену своего парка многоцелевых истребителей F-18 Hornet.

«Соглашение также определит объекты и области, на которых будет сосредоточено дальнейшее сотрудничество, — сказал Антелль. — В основном это военные районы и гарнизоны. В принципе, их может быть больше одного, но дискуссии на этот счёт ещё продолжаются».

Как отмечает издание, любая сделка вступит в силу лишь после одобрения парламента. Переговоры ориентировочно продлятся до 2024 года.

Хотя членство в НАТО финны поддержали подавляющим большинством, опросы показывают, что насчёт присутствия иностранных войск единого мнения нет. Январский опрос показал, что создание постоянной базы НАТО одобряет лишь 39% респондентов.

Cтарший научный сотрудник Финского института международных отношений Матти Песу сказал Newsweek, что Хельсинки будет рассматривать военное присутствие США в Финляндии — пусть даже небольшое — как важный элемент обширных усилий по сдерживанию российской агрессии.

«Если рассматривать основные преимущества членства в НАТО, то становится очевидно, что это союзнические отношения с США и преимущества, из этого вытекающие, — сказал Песу. — Финляндия рассматривает дальнейшее развитие отношений с США как величайшее преимущество сдерживания и его дальнейшее усиление».

«Пожалуй, лучший ориентир здесь — дополнительный договор об оборонном сотрудничестве между Норвегией и США», — добавил Песу, имея в виду соглашение от 2021 года, по которому американские войска и самолёты получили доступ к трём аэропортам и одной военно-морской базе на территории скандинавской страны.

Однако более значительное военное присутствие США в Финляндии, по словам Песу, остаётся маловероятным.

«Крупного постоянного присутствия мы не ждём», — заметил он.

«Финляндии важно регулярно иметь на своей земле войска США или получить доступ к возможностям американских ВВС. Благодаря инфраструктурным договорённостям участятся совместные учения и углубится сотрудничество между Финляндией и США. Кроме того, Америка сможет прислать подкрепление, если вспыхнет конфликт. Тогда Финляндии может понадобиться присутствие американской военной техники или предварительно размещённых запасов», — подытожил он.