«Желаю удачи»: экс-аналитик ЦРУ усомнился, что Вашингтону хватит ресурсов на помощь Украине и Израилю

Несмотря на все заявления американских чиновников, у США вряд ли хватит сил на «войну на два фронта», заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Как напомнил Джонсон, у Вашингтона не вышло даже полностью обеспечить запросы Киева — а ведь теперь помощи от него ждёт и Израиль.

Ещё до того, как начался нынешний конфликт в Израиле, шли боевые действия на Украине, а также развивался конфликт вокруг Тайваня. Как известно, совсем недавно на дебатах кандидатов в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами говорил о том, что Украина — «мёртвая» тема, что нужно её отбросить и сосредоточиться на Тайване; ну а теперь новый конфликт начался в Израиле. Кажется, Тайвань и Израиль имеют куда большее значение для внешней политики США, чем Украина.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Мне кажется, что эти три страны на самом деле нельзя разделять.





Если конфликт на Украине был опосредованной войной НАТО против России с целью ослабить её и уничтожить, прогнать Путина и, желательно, ещё разделить страну максимум на пять отдельных частей, и всё это — дабы не дать России создать союз с Китаем, то эффект получился обратным: санкции, принятые, чтобы изолировать и ослабить Россию, потерпели крах — они лишь вынудили Россию получить независимость от Запада и привели её к пониманию того, что ей для процветания экономическая поддержка со стороны Запада и не нужна. Одновременно такая политика привела к образованию де-факто военного, экономического и политического союза между Россией и Китаем.





Поэтому теперь Запад вынужден судорожно искать решения; там теперь хотят попытаться изолировать и Китай — ну, мы же всё говорим о том, что Китай нам враг, хотим сделать его крайним, изобразить его злодеем — но, как я постоянно напоминаю, больше пятидесяти лет Ричард Никсон отправился в КНР и там договорился о том, что будет следовать принципу одного Китая, который подразумевает, что Тайвань является частью Китая.





Что же такого непонятного в этой фразе — «Тайвань является частью Китая»? Она же ведь не похожа на «Тайвань независим от Китая». США согласились именно на первое, а теперь, с точки зрения китайцев, Штаты отказываются от своего обещания, нарушают договорённости и, как полагают в Китае, намереваются использовать Тайвань как плацдарм, как «стационарный авианосец», который можно было бы применить против КНР в военном плане. И Китай, что вполне можно понять, может теперь посмотреть на США и сказать: «За последний 31 год США вторгались в любую страну, если та не делала то, что хочет Вашингтон». Об этом вам расскажут жители и Сирии, и Ирака, и Афганистана, и Сомали, и Йемена — в общем, по всему миру можно найти примеры. Так что китайцы теперь считают, что доверять нам больше нельзя, ведь они постоянно слышат, как мы их называем врагом.





И всё это возвращает нас к конфликту на Украине, поскольку всё это взаимосвязано — и США сейчас пытаются подать всё так, что нам, дескать, надо сражаться на всех этих фронтах. Министр обороны США Ллойд Остин утверждал, что Америке по силам вести войну на два фронта. «Идти и одновременно жевать жвачку мы сможем», — вот какое он выражение использовал. Но чёрт возьми, у США ведь даже жвачки в кармане не найдётся! Мы и Украине не в состоянии обеспечить часть того оснащения, которое, как она сама настаивает, ей необходимо — а теперь мы, получается, переключимся и начнём отправлять то, что должно было пойти Украине, в Израиль? Ну что же, желаю удачи.

Дата публикации 29 октября 2023 года.