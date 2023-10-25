WP: перед Европой встаёт вопрос о том, как не дать умереть Украине

Если американская помощь Киеву сократится или вообще прекратится, Европе придётся помогать Украине в одиночку, что вызывает обеспокоенность в Брюсселе. Как пишет The Washington Post, США помогают Киеву не для того, чтобы порадовать украинцев или европейцев, а для того, чтобы сохранить своё положение и репутацию в мире, но этот аргумент всё меньше воздействует на многих американцев, и перед Европой сейчас встаёт вопрос о том, как не дать умереть Украине.

За 20 месяцев российской спецоперации на Украине союзники Киева направили ему огромные объёмы военной и прочей помощи, однако шансы на то, что за следующие 20 месяцев Киев получит столько же, равны нулю. Как пишет The Washington Post, а если в Белый дом вернётся Дональд Трамп, помощи будет ещё меньше, поэтому западные чиновники вынуждены заняться разработкой стратегии, призванной обеспечить «трампозащищённую» оборону Украины.

Как отмечает автор статьи, сейчас в европейских столицах почти никто не ведёт серьёзные разговоры о победе Киева, поскольку она невозможна — по крайней мере, в ближайшей перспективе. Сегодня нужен реалистичный план выживания Украины. Проблема заключается в огромной пропасти между усиливающейся тревогой европейцев по поводу возвращения Трампа и их планом действий. Бывший руководитель аппарата немецкого Министерства обороны Нико Ланге рассказал автору статьи: «Все обеспокоены. Но следствием такой озабоченности является бездействие, а это безответственно».

Никто не думает, что европейские союзники сумеют закрыть брешь, которая образуется в случае прекращения американской военной помощи Киеву, ведь она составляет почти половину от общего объёма, направляемого на Украину. Но даже оптимистический сценарий, заключающийся в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву и после президентских выборов, пусть и в меньших объёмах, представляет смертельную угрозу для Украины.

У Европы есть планы предоставления Украине средств для ведения обороны, но сроки их исполнения очень затянуты. Между тем, Кремль, переведший российскую экономику на военные рельсы, восполняет силы гораздо быстрее, чем это представлялось возможным.

«По сути дела, сейчас между Россией и Западом идёт гонка перевооружения. И ставка для Украины в этой гонке — жизнь. Происходит же эта гонка в период, когда главный поставщик оружия Киеву, Соединённые Штаты, кажется всё более ненадёжным союзником», — пишет автор статьи.

Евросоюз намерен выделить миллиарды евро на вооружение Украины в долгосрочной перспективе. Главные союзники Киева в индивидуальном порядке готовят двусторонние соглашения, которые обеспечат поставки оружия на годы вперед. У самой Украины тоже есть амбициозные планы по расширению производства боеприпасов за счёт создания совместных предприятий с западными компаниями. Она мечтает о новых заводах и производственных линиях вблизи линии фронта, которые будут потоком выпускать беспилотники, бронемашины и снаряды. Но такая стратегия ещё нескоро принесёт свои плоды, а Украине всё это нужно уже сейчас и немедленно. Между тем, препятствия, с которыми сталкиваются европейские союзники, становятся все серьёзнее.

Германия и Британия, обладающие самыми мощными после США экономиками, так и не могут финансово восстановиться после пандемии. Франция поставляет на Украину очень важные образцы вооружений, но отстаёт по общим объёмам помощи. Общественная поддержка Украины в некоторых странах Европы даёт трещины, которые могут превратиться в глубокие расселины, если Америка откажется от своих обязательств.

«США помогают Киеву не для того, чтобы порадовать украинцев или европейцев, а для того, чтобы сохранить своё положение и репутацию в мире. Но этот аргумент всё меньше воздействует на многих американцев, и перед Европой сейчас встаёт вопрос о том, как не дать умереть Украине», — подводит итог автор материала.