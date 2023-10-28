Judging Freedom Оригинал

JF: Зеленскому выгоднее сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание к своему поражению

Материал представлен в переводе ИноТВ
Внимание Вашингтона в последнее время переключилось на проблемы безопасности Израиля, и в результате перед Владимиром Зеленским возникла дилемма: должен ли он продолжать просить у США больше помощи, привлекая тем самым внимание к своему фактическому провалу — или просто помалкивать и надеяться на лучшее, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник Тони Шаффер. Тем более что многие члены конгресса США традиционно поддерживают Израиль и хотели бы оказывать ему больше помощи, а не делить всё с Украиной, также пояснил он.

Хорошо. Давайте переключимся на следующее: Джон Кёрби и другие в течение последних нескольких месяцев заявляли о том, что у Соединённых Штатов закончились 155-миллиметровые снаряды для отправки на Украину. И что именно поэтому мы поставляем туда кассетные бомбы.

ТОНИ ШАФФЕР, полковник: Верно.

Итак, бинго: они нашли склад со 155-миллиметровыми снарядами — чтобы отправлять на Украину, разворачивайте обратно и отправляйте в Израиль! Вопрос: стоит ли Украине ожидать, что Израиль ещё больше будет выходить на передний план? И второй вопрос: как долго Украина сможет выносить эту свою проигранную битву?

ТОНИ ШАФФЕР: Ну что же, давайте сначала обратимся к последнему: они уже проиграли. Вот почему средства массовой информации об этом помалкивают, судья. Я имею в виду, что если бы они победили, если бы они взяли верх, поставив конкретные стратегические цели (например, вернуться в Крым* и тому подобное), — и если бы они это действительно сделали, тогда люди бы пели им дифирамбы.

Нет, это скорее похоже на то, как маленькие мышки тихонько разбегаются в ночи, пытаясь выбраться из света фар. И в этом заключается дилемма для Зеленского: попросят ли они большего, привлекая внимание к своему провалу, — или просто будут молчать и надеяться на лучшее?

Я думаю, что последнее, такая стратегия. Потому что Джо Байден в своих последних ассигнованиях, как я полагаю, решил поделить в пропорции 60 на 40 — 60 процентов Украине и 40 процентов израильтянам.

Это вызвало недовольство у многих членов конгресса. Поскольку большинство конгрессменов, за исключением лишь немногих, непреклонно поддерживают израильтян. Так что дела обстоят не очень хорошо, да и не должны были бы.

И поэтому я думаю, что Зелёнскому на данный момент угрожает поражение с материальной точки зрения. Потому что для его снабжения там уже будет просто недостаточно рессурса. 

Дата выхода в эфир 26 октября 2023 года. 

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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Judging Freedom США Северная Америка
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