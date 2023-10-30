Самое умное, что могут сделать украинцы, — это покинуть Авдеевку, подчеркнул бывший офицер разведки США Скотт Риттер в интервью Gegenpol. Однако вместо этого Украина собирается отправить свои резервы в битву в напрасной надежде, что сумеет каким-то образом сдержать и потеснить российские войска. Сделать этого ей не удастся, и это будет стратегической и моральной победой России.

Город Авдеевка на востоке Украины за последнюю неделю с лишним превратился в новый центральный участок фронта, вокруг которого идут наиболее ожесточённые бои. Не мог бы ты вкратце пояснить для наших зрителей стратегическую ценность этого населённого пункта? Что будет означать для Украины потеря Авдеевки, и что будет означать её завоевание для России?

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер разведки США: Авдеевка важна для Украины, потому что она находится очень близко к Донецку, и из Авдеевки Украина сможет осуществлять артиллерийские бомбардировки Донецка, чтобы наказать жителей Донецка за «преступление», заключающееся в нежелании жить под тиранией нацистов. Поэтому, если Россия освободит Авдеевку, она сможет воспрепятствовать этим бомбардировкам. Но это не стратегическая победа, это моральная победа.

Честно говоря, Авдеевка так же важна для стратегической поддержки, как Бахмут. Бахмут перешёл к русским. Окончилась ли после этого война? Закончилось ли всё это? Был ли это Сталинград? Была ли это Москва? Был ли это Берлин? Нет. Это был Бахмут. Что сделало Бахмут таким важным? Не его географическое положение, а тот факт, что Украина пообещала, что не позволит городу пасть. А Россия создала такую обстановку, что завлекла украинцев в западню, и они были вынуждены продолжать политику, которая была несостоятельной, продолжать придерживаться плана, который был несостоятельным, жертвовать десятками тысяч жизней в битве, которая не означала ничего иного, кроме гибели и разрушения украинских вооружённых сил.

Самое умное, что могут сделать украинцы, — это покинуть Авдеевку сегодня же, увести тысячи людей, которые находятся там, отвести их назад и сформировать другой рубеж обороны. Потому что они потеряют этот город. Они не могут удержать его. Они погибнут, пытаясь удержать его. А Россия находится в такой позиции, что может позволить им умереть. Вот во что превратится эта битва. Это будет очередной Бахмут, вокруг которого Россия создаст такую обстановку, когда украинцы не окружены, и самое умное, что украинцы могут сделать, — это уйти по тому каналу, который Россия оставляет открытым.

Но украинцы вместо этого говорят: мы отправим наши резервы на эту битву в напрасной надежде, что мы каким-то образом сумеем оттеснить русских. Они не оттеснят русских. Русские продумали всё это очень хорошо. Это будет стратегическая победа России — не потому, что Авдеевка представляет собой такой важный участок территории, а потому, что Украина собирается принести в жертву всё, что осталось от её военных резервов, в бесплодной битве, в бесполезной битве в попытке удержать клочок земли, который ничего не значит.

Дата публикации 27 октября 2023 года.