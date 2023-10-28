Danny Haiphong: НАТО и США жили фантазиями о своём доминировании, и это привело украинское наступление к поражению

НАТО и США заявляли, что украинское наступление летом 2023 года продолжит «успехи» 2022 года и «положит конец конфликту». «Но ничего подобного так и не произошло, ничего подобного никогда не должно было произойти», — отмечает публицист, эксперт в американских медиа Дэнни Хайфон на своём YouTube-канале. Произошло это потому, что НАТО и США жили своими «фантазиями о доминировании и исключительности», в то время как реальность говорила, что «Украина вступила в длительную войну». Теперь «контрнаступление по существу завершилось», а Киев увяз в конфликте, в котором «невозможно победить».

ДЭННИ ХАЙФОН, публицист: Украина вступила в длительную войну, и сейчас это признаёт коллективный Запад, но это больше, чем просто долгая война, и в этом проблема. Проблема тут в том, что в войне невозможно победить, и это становится всё более очевидным по тому, как ведущие западные СМИ говорят об Украине, говорят о её контрнаступлении. Возникают невероятные разделения, которые формируются по мере того, как контрнаступление, по сути, заканчивается. Вот что произошло: контрнаступление по существу завершилось, оно замедляется. Погода вот-вот станет очень плохой для боя.

Более того, всё, чем Украина пыталась атаковать Россию, вообще никак не повлияло на ситуацию. И это большая проблема, потому что это полностью противоречит тому, что, по словам НАТО, должно было произойти. НАТО заявило, и в этом заключался весь план, что они собираются развить так называемые прошлогодние успехи и провести весеннее наступление, а это, по сути, положило бы конец конфликту.

Но ничего подобного так и не произошло, ничего подобного никогда не должно было произойти. Это было фантазией, и, конечно же, НАТО и Соединённые Штаты, бо́льшая часть их проекции силы на данный момент, действительно продолжают фонтанировать фантазиями. Фантазией об исключительности, фантазией о доминировании, в то время как все сигналы указывают на эрозию этого доминирования.

Дата выхода в эфир 27 октября 2023 года.