Danny Haiphong: НАТО и США жили фантазиями о своём доминировании, и это привело украинское наступление к поражению
ДЭННИ ХАЙФОН, публицист: Украина вступила в длительную войну, и сейчас это признаёт коллективный Запад, но это больше, чем просто долгая война, и в этом проблема. Проблема тут в том, что в войне невозможно победить, и это становится всё более очевидным по тому, как ведущие западные СМИ говорят об Украине, говорят о её контрнаступлении. Возникают невероятные разделения, которые формируются по мере того, как контрнаступление, по сути, заканчивается. Вот что произошло: контрнаступление по существу завершилось, оно замедляется. Погода вот-вот станет очень плохой для боя.
Более того, всё, чем Украина пыталась атаковать Россию, вообще никак не повлияло на ситуацию. И это большая проблема, потому что это полностью противоречит тому, что, по словам НАТО, должно было произойти. НАТО заявило, и в этом заключался весь план, что они собираются развить так называемые прошлогодние успехи и провести весеннее наступление, а это, по сути, положило бы конец конфликту.
Но ничего подобного так и не произошло, ничего подобного никогда не должно было произойти. Это было фантазией, и, конечно же, НАТО и Соединённые Штаты, бо́льшая часть их проекции силы на данный момент, действительно продолжают фонтанировать фантазиями. Фантазией об исключительности, фантазией о доминировании, в то время как все сигналы указывают на эрозию этого доминирования.
Дата выхода в эфир 27 октября 2023 года.
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