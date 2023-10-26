Centre for Independent Studies Оригинал

Джон Миршаймер: ставя невообразимые условия для переговоров, Киев потеряет ещё больше территорий и превратится в дисфункциональное государство

Материал представлен в переводе ИноТВ
Как условие начало переговоров Киев требует ухода России из Крыма и Донбасса. Но этого «невозможно себе представить», — заявляет американский политолог Джон Миршаймер. В итоге боевые действия продолжатся, Россия займёт ещё больше территорий на юге и востоке Украины — и после этого конфликт будет окончательно заморожен. В интервью Centre for Independent Studies Миршаймер подчёркивает, что поскольку Россия не согласится на членство Украины в НАТО, она превратит страну в дисфункциональное государство.
ДЖОН МИРШАЙМЕР, профессор Чикагского университета: Расширение НАТО было сердцем и душой проблемы с российской точки зрения. И именно это спровоцировало боевые действия 24 февраля 2022 года. А сейчас произошло то, что Йенс Столтенберг, глава НАТО, выступил и очень подробно сказал именно то, о чём я говорю с 2014 года.
 
ТОМ СВИТЦЕР, исполнительный директор Центра независимых исследований (CIS): Как вы добились этого?
 
ДЖОН МИРШАЙМЕР: Никак. Но я очень благодарен, конечно. Потому что теперь вы можете указать на это, и я могу указать на это как на доказательство того, что я не выдумывал этого. Но я не знаю, почему он...
 
ТОМ СВИТЦЕР: Всё это очень актуально для любой дискуссии о мирном урегулировании между Украиной и Россией, потому что Москва, по-видимому, требует, чтобы Украина не могла быть частью НАТО, верно?
 
ДЖОН МИРШАЙМЕР: Верно.
 
ТОМ СВИТЦЕР: А Киев, конечно, хочет, чтобы Россия покинула Донбасс* и Крым**, но эти требования вряд ли будут выполнены, верно?
 
ДЖОН МИРШАЙМЕР: Я думаю, почти невозможно представить себе, чтобы россияне отдали территории, которые они уже аннексировали. И я хочу подчеркнуть слово «аннексированные». В них входят не только Крым и Донбасс, но и ещё две области***, которые были присоединены. Что ж, я думаю, что, скорее всего, эти боевые действия будут продолжаться довольно долго. И я думаю, что русские в результате захватят больше территорий, чем они сейчас контролируют, и в какой-то момент в будущем трудно точно сказать, где и когда все столкнутся с замороженным конфликтом. Будет прекращение огня, будет замороженный конфликт. Русские аннексируют значительную часть Восточной и Южной Украины и пойдут на всё, чтобы и дальше сохранять Украину как дисфункциональное государство.

Дата выхода в эфир 26 октября 2023 года.
 
* Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).

** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
 
*** Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).



 
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источник
Centre for Independent Studies Австралия Океания
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