Джон Миршаймер: ставя невообразимые условия для переговоров, Киев потеряет ещё больше территорий и превратится в дисфункциональное государство

ДЖОН МИРШАЙМЕР, профессор Чикагского университета: Расширение НАТО было сердцем и душой проблемы с российской точки зрения. И именно это спровоцировало боевые действия 24 февраля 2022 года. А сейчас произошло то, что Йенс Столтенберг, глава НАТО, выступил и очень подробно сказал именно то, о чём я говорю с 2014 года.

ТОМ СВИТЦЕР, исполнительный директор Центра независимых исследований (CIS): Как вы добились этого?

ДЖОН МИРШАЙМЕР: Никак. Но я очень благодарен, конечно. Потому что теперь вы можете указать на это, и я могу указать на это как на доказательство того, что я не выдумывал этого. Но я не знаю, почему он...

ТОМ СВИТЦЕР: Всё это очень актуально для любой дискуссии о мирном урегулировании между Украиной и Россией, потому что Москва, по-видимому, требует, чтобы Украина не могла быть частью НАТО, верно?

ДЖОН МИРШАЙМЕР: Верно.

ТОМ СВИТЦЕР: А Киев, конечно, хочет, чтобы Россия покинула Донбасс* и Крым**, но эти требования вряд ли будут выполнены, верно?

ДЖОН МИРШАЙМЕР: Я думаю, почти невозможно представить себе, чтобы россияне отдали территории, которые они уже аннексировали. И я хочу подчеркнуть слово «аннексированные». В них входят не только Крым и Донбасс, но и ещё две области***, которые были присоединены. Что ж, я думаю, что, скорее всего, эти боевые действия будут продолжаться довольно долго. И я думаю, что русские в результате захватят больше территорий, чем они сейчас контролируют, и в какой-то момент в будущем трудно точно сказать, где и когда все столкнутся с замороженным конфликтом. Будет прекращение огня, будет замороженный конфликт. Русские аннексируют значительную часть Восточной и Южной Украины и пойдут на всё, чтобы и дальше сохранять Украину как дисфункциональное государство.





Дата выхода в эфир 26 октября 2023 года.

* Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).



** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

*** Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).







