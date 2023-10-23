Обозреватель Hartford Courant: более благоприятного момента для начала переговоров с Россией для Украины уже не будет

Более выгодного положения для начала переговоров с Россией, чем сейчас, Украине уже не удастся занять, учитывая, что военные перспективы Киева не внушают оптимизма, пишет обозреватель Hartford Courant Тед Уэлш. Отказ от 18% своей территории автор статьи называет «горькой пилюлей», которую могла бы проглотить Украина в обмен на членство в НАТО.

Несмотря на попытки Владимира Зеленского обеспечить продолжение поступления западного вооружения на Украину, даже по самым оптимистичным оценкам, шансы страны на возвращение вошедших в состав России территорий невелики. Обозреватель Hartford Courant Тед Уэлш полагает, что, учитывая усталость западных союзников от украинского конфликта и провал наступления ВСУ, более выгодного положения для начала переговоров, чем сейчас, Киеву уже не занять.

Самым лучшим для Украины вариантом автор статьи называет соглашение о прекращении огня и переговоры о будущем вошедших в состав России территорий в обмен на членство в НАТО.

Как отмечается в статье, Россия в значительной степени достигла своих основных целей по обеспечению «сухопутного коридора» между своей территорией и её Черноморским флотом в Крыму. Эти территории сейчас укреплены минными полями, тяжёлой артиллерией, противотанковыми заграждениями и другими средствами сдерживания. Эти оборонительные сооружения значительно ограничили возможности украинского контрнаступления.

В начале октября военные эксперты прогнозировали ещё пять или шесть недель украинских атак, прежде чем зимние холода замедлят ход военных действий. Уэлш полагает, что российские военные удвоят свою оборону. В связи с этим нет оснований полагать, что новое весеннее наступление украинских войск в 2024 году будет более успешным.

Военные перспективы Украины не внушают оптимизма. Военные эксперты сходятся во мнении, что миру следует приготовиться к долгой и ожесточённой борьбе на Украине. И выгодна она будет только России. Москва вполне может позволить себе подождать, пока решимость Запада пошатнётся. При этом уже сейчас западная поддержка Украины оказалась под вопросом. Хаос в палате представителей конгресса США стал серьёзным препятствием для выделения очередного транша военной помощи Киеву. Более того, проводимые в Соединённых Штатах опросы показывают, что всё меньше американцев высказываются в пользу оказания помощи Украине.

«Теряют терпение» и в Европе. Польша и Словакия уже приостановили поставки оружия на Украину, а жители Западной Европы готовятся к ещё одной холодной зиме без дешёвой российской энергии для обогрева домов.

Отказ от 18% своей территории Уэлш называет «горькой пилюлей», которую пришлось бы проглотить Украине «в обмен на светлое будущее». По его мнению, членство в НАТО и Европейском союзе обеспечило бы стране экономические перспективы и гарантии безопасности. При этом территории, которые вошли в состав России, он называет в основном русскоязычными и уточняет, что там живёт большое количество сторонников Москвы. Более того, «Запад уже давно смирился» с судьбой Крыма* как российской территории. Как отмечается в статье, эти территории, вероятно, пополнят список «спорных территорий».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).