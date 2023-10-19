RS: американцы больше не поддерживают идею Байдена помогать Киеву «столько, сколько потребуется»
Неизвестно, следит ли Байден за градусом общественного мнения об украинском конфликте, однако, если бы он следил, то заметил бы, что люди охладели к его идее «столько, сколько потребуется». Как пишет Responsible Statecraft, исследовательская организация Eurasia Group Foundation опубликовала результаты опроса, которые показали, что 58% американцев, ссылаясь на огромные гуманитарные издержки, считают, что Соединённые Штаты должны настаивать на проведении переговоров с целью прекращения военных действий на Украине. 34% опрошенных хотят сокращения военного бюджета, 16% хотят его увеличения, а половина за то, чтобы он оставался на нынешнем уровне. Настроения в американском обществе настолько изменились, что их подхватили даже основные средства массовой информации.
Как отмечает портал, этот сдвиг в общественном мнении важен, и он должен подать администрации сигнал о том, что пора переходить к переговорам. Однако всем понятно, что те, чьё мнение важнее всего — в Киеве, Москве и Вашингтоне, — не очень-то заинтересованы в этом.
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