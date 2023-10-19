Responsible Statecraft Оригинал

RS: американцы больше не поддерживают идею Байдена помогать Киеву «столько, сколько потребуется»

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Согласно результатам опросов, американцы охладели к решению Байдена помогать Украине «столько, сколько потребуется». Как пишет Responsible Statecraft, с учётом усиления геополитических рисков президенту США было бы нелишне прислушаться к американскому народу и начать долгий и утомительный путь к миру в Восточной Европе.
RS: американцы больше не поддерживают идею Байдена помогать Киеву «столько, сколько потребуется»
AP

Неизвестно, следит ли Байден за градусом общественного мнения об украинском конфликте, однако, если бы он следил, то заметил бы, что люди охладели к его идее «столько, сколько потребуется». Как пишет Responsible Statecraft, исследовательская организация Eurasia Group Foundation опубликовала результаты опроса, которые показали, что 58% американцев, ссылаясь на огромные гуманитарные издержки, считают, что Соединённые Штаты должны настаивать на проведении переговоров с целью прекращения военных действий на Украине. 34% опрошенных хотят сокращения военного бюджета, 16% хотят его увеличения, а половина за то, чтобы он оставался на нынешнем уровне. Настроения в американском обществе настолько изменились, что их подхватили даже основные средства массовой информации. 

Как отмечает портал, этот сдвиг в общественном мнении важен, и он должен подать администрации сигнал о том, что пора переходить к переговорам. Однако всем понятно, что те, чьё мнение важнее всего — в Киеве, Москве и Вашингтоне, — не очень-то заинтересованы в этом.

В Вашингтоне администрация твёрдо стоит за продолжение военных действий. Бывший представитель США в НАТО написал статью о советнике Байдена по национальной безопасности Джейке Салливане и назвал его «квартирмейстером конфликта и всего остального». Салливан непосредственно участвует в этом процессе, следя за мельчайшими деталями конфликта. New Yorker сообщает, что у него в кабинете «висит ежедневно обновляемая схема, на которой показано, сколько у разных стран на складах боеприпасов, которые можно отправить на Украину».
 
Однако, отмечают авторы статьи, вместо этого администрация должна работать на дипломатическом фронте, чтобы прекратить агонию Украины, а не затягивать её. И даже если администрация не следит за изменениями общественного мнения, ей было бы целесообразно пересмотреть свой нынешний курс с учётом роста экономических и политических издержек из-за этого конфликта.
 
«С учётом сохранения и даже усиления геополитических рисков президенту Байдену было бы нелишне прислушаться к американскому народу, надеть на себя мантию настоящего государственного деятеля и начать долгий и утомительный путь к миру в Восточной Европе», — заключают авторы материала.
 
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