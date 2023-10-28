Spiegel: Германии понадобится несколько лет, чтобы приобрести системы Patriot взамен переданных Украине

Германия передала Украине одну из своих систем Patriot и пообещала поставить вторую. В итоге в распоряжении самого бундесвера останется лишь две таких системы для собственного пользования, отмечает Der Spiegel. При этом залатать образовавшиеся бреши в планируемые сроки Германии не удастся: сейчас Берлин только начинает переговоры с американским производителем по поводу закупки нескольких систем Patriot. Поставка должна начаться в 2025 году и может ориентировочно завершиться в 2027 году.

Много военного оборудования из запасов бундесвера за прошедшие месяцы было отправлено на Украину, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Однако заполнить образовавшиеся на складах бреши удаётся не так быстро, как этого хотели бы многие в войсках. Так, восполнение систем ПВО Patriot, переданных Украине, длится дольше, чем поначалу планировало Министерство обороны.

В данный момент ведутся переговоры с американским производителем по поводу закупки нескольких систем Patriot, сообщается в ответе министерства на письменный запрос депутата ХДС Инго Гэдехенса. «Поставка должна начаться в 2025 году и будет завершена, предположительно, в 2027 году», — сказано в документе, к которому получило доступ издание.

В первой половине 2024 года Комитету бундестага по бюджету будет представлено предложение на соответствующую сумму в €25 млн: все приобретения бундесвера дороже €25 млн теперь должны быть предварительно согласованы в парламенте.

В отчёте от прошлого июля в Министерстве обороны сообщили, что предложение об оснащении системами ПВО будет представлено в бундестаге в четвёртом квартале 2023 года. Из этого, очевидно, ничего не получится: оборонное ведомство только сейчас начинает процесс согласования с американским правительством.

«Мир вокруг нас становится всё более небезопасным. Мы в Германии, однако, снова сталкиваемся с медлительностью оснащения вооружениями», — критикует Гэдехенс. Писториус, по его словам, не выполняет своё обещание быстро закрыть пробелы в оснащении армии.

Пока что бундесвер передал Киеву одну систему Patriot. В начале октября канцлер Олаф Шольц пообещал украинцам ещё одну систему, состоящую из восьми пусковых установок, радара, пункта управления огнём и генератором питания.

По данным Der Spiegel, после передачи двух систем у бундесвера останется только две собственные системы Patriot. Они используются для борьбы с самолётами, баллистическими ракетами и крылатыми ракетами, поясняет издание.

Специализирующийся на вопросах бюджета политик ХДС Гэдехенс также осведомился о ходе восполнения переданных Киеву реактивных систем залпового огня Mars II. В Министерстве обороны Германии на это ответили, что бундесвер восполнит образовавшиеся пробелы с помощью систем другого производителя.

Так, Германия совместно с Нидерландами приобретёт ракетные системы Puls. Как отметили в ведомстве, это «реактивные системы залпового огня израильского оборонного предприятия Elbit Systems, которые в будущем будут изготавливаться в сотрудничестве с фирмой Krauss-Maffei Wegmann в Германии».

Бундестаг должен дать зелёный свет на покупку пяти таких ракетно-артиллерийских систем в начале 2024 года. Первые установки Puls, по данным министерства, могут прибыть в бундесвер в том же году, сообщает Der Spiegel.