FP: России удалось адаптироваться к потолку цен на нефть — и она сводит на нет его эффективность

На Западе не могут прийти к единому мнению о том, насколько успешным оказалось ограничение цен на нефть из России. Между тем практика показывает, что стране удалось приспособиться и в целом нивелировать негативные последствия, вызванные этой мерой, пишет на страницах Foreign Policy экономист Агата Демарэ.

Западные союзники продолжают спорить о будущем потолка цен на экспорт российской нефти. Сторонники меры утверждают, что ограничение мешает финансировать спецоперацию на Украине, а критики настаивают, что Россия легко его обходит, пишет на страницах Foreign Policy экономист Агата Демарэ.

По её мнению, обе стороны правы. Потолок цен на нефть «способствовал снижению» доходов Москвы от углеводородов. Но, глядя на прошлые санкционные режимы, всегда было очевидно, что ей постепенно удастся обойти это препятствие и сделать его неэффективным в долгосрочной перспективе.

Первым «предостережением» должен был стать пример «Северного потока — 2». В 2019 году Вашингтон ввёл жёсткие санкции в отношении проекта, вынудив западные компании выйти из сделки. У России нашлось решение: она собрала армаду кораблей, которые завершили строительство трубопровода без иностранного участия, напоминает Демарэ.

Москва успешно использовала схожую стратегию, чтобы обойти потолок цен на нефть. За последний год она купила более 110 танкеров для создания флота, защищённого от санкций. В результате компании «Большой семёрки» и ЕС теперь поставляют менее 30% российского чёрного золота, в результате чего его большая часть не подпадает под ограничение, отмечает автор статьи.

Кроме того, по её словам, страна взяла на вооружение опыт, который Иран практикует более 20 лет. Она переориентировалась на торговлю с теми государствами, которые не поддержали инициативу Вашингтона и его союзников, поэтому теперь на долю Китая, Индии и Турции приходится 80% экспорта российской сырой нефти.

Тем не менее сторонники ограничения предлагают различные варианты его преобразования. Самым радикальным из них является предложение ввести санкции в отношении российских нефтяных компаний и их иностранных посредников. Но это только нанесёт вред мировой экономике и позволит Москве обвинить Запад в том, что он способствует росту глобальной нищеты, считает публицистка.

Вдобавок подобная мера возродит трансатлантическую напряжённость. США и ЕС продемонстрировали единство в отношении антироссийских санкций с самого начала украинского конфликта именно потому, что Вашингтон не стал прибегать к вторичным санкциям, которые не нравятся европейцам, отмечает Демарэ.

Санкции в отношении компаний, помогающих России обойти ограничение, не будут иметь таких масштабных последствий и, следовательно, выглядят более привлекательными. Но их эффективность будет ограниченной. Как только одна такая компания попадёт под санкции, её место тут же займёт другая, предрекает автор статьи.

«Политики никогда не любят этого признавать, но идеальных санкций не существует. Ограничение цен на нефть сделало своё дело в прошлом году, но оно никогда не задумывалось как долгосрочное решение. Объект санкций всегда адаптируется, и Россия не станет исключением из этого правила», — рассуждает Демарэ.

На её взгляд, наилучшими являются медленно действующие меры, которые лишают нефтегазовые компании страны западных технологий. Они способны спровоцировать «медленное удушение» российского энергетического сектора, который будет нуждаться в зарубежных «ноу-хау» для разработки новых месторождений.

«Подобные санкции действуют с 2014 года и до сих пор представляют собой наиболее эффективную долгосрочную меру против Кремля. Но для их работы требуется время. Санкции — это марафон, а не спринт», — заключает Демарэ.