Первым делом Израиль: спикер Джонсон назвал приоритеты конгресса США

Америка не должна увязывать финансирование Израиля с финансированием Украины, полагает новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон. В интервью Fox News республиканец заявил, что планирует в ближайшую неделю вынести на голосование законопроект о помощи Тель-Авиву.

Война Израиля с ХАМАС идёт уже двадцать третий день, и это воскресное утро мы начинаем с экстренных новостей с Ближнего Востока и из Вашингтона. Согласно заявлению главы пресс-службы Армии обороны Израиля, ХАМАС сейчас удерживает в Газе 230 заложников. По имеющимся оценкам, 30 из них дети.



Палата представителей приняла резолюцию, выражающую поддержку Израилю и осуждающую ХАМАС, как только наш первый гость был избран новым спикером. Он возобновил работу палаты над законопроектами о бюджетных ассигнованиях.



Прямо сейчас о своих дальнейших планах нам расскажет в эксклюзивном интервью конгрессмен-республиканец Майк Джонсон, это его первое интервью воскресной утренней программе с момента его избрания спикером палаты представителей.



Господин спикер, спасибо, что нашли для нас время. Примите наши поздравления.



МАЙК ДЖОНСОН, спикер палаты представителей конгресса США: Спасибо, Мария. Рад встрече. Мне не терпелось с вами побеседовать после этого долгого трёхнедельного эпизода*. Но, скажу вам, мы полны энергии и снова за работой!



Расскажите нам о ваших приоритетах. Я знаю, что вчера вечером вы были на заседании Республиканской еврейской коалиции. Расскажите нам об этом. И каковы ваши приоритеты сейчас, сразу после вашего избрания спикером?



МАЙК ДЖОНСОН: Да, это было очень важно, это не просто символизм. Как только я вступил в должность, наша работа началась. Как вы уже отметили, мы приняли резолюцию, в которой выразили твёрдую поддержку нашему сильному союзнику и большому другу — Израилю. Мы должны были это сделать.



Затем, вчера вечером, я прилетел в Лас-Вегас и, как вы уже говорили, выступил перед Республиканской еврейской коалицией, чтобы ещё раз показать, что это приоритет для нашей страны и мы не можем допустить продолжения зверств и того невыразимого зла, с которым сейчас столкнулся Израиль. Мы будем поддерживать наших друзей.



Вы обсуждали с президентом его предложение связать финансирование Израиля с финансированием Украины? И каков ваш ответ?



МАЙК ДЖОНСОН: Послушайте, на этой неделе мы в палате представителей дадим ход отдельному законопроекту по финансовой помощи Израилю. Я знаю, что то же самое хотят сделать наши коллеги-республиканцы в сенате. Мы верим, что это острая необходимость. В мире происходит много того, на что мы должны реагировать, и мы отреагируем, но сейчас нам необходимо срочно уделить внимание событиям в Израиле. Думаю, мы должны выделить это и принять меры. Я верю, что это встретит поддержку обеих партий. И я буду настойчиво этого добиваться.



А в сенате, как вы полагаете, обе партии поддержат? Будет ли пройден и этот этап?



МАЙК ДЖОНСОН: Думаю, да. Я не намерен использовать это в каких-либо партийных политических играх, дело очень серьёзное. На вчерашнем мероприятии мы слышали рассказы очевидцев об ужасах и зверствах, некоторые вещи я даже не могу пересказать вам в телеэфире. Это сообщения очевидцев о том, что творили в Израиле боевики ХАМАС и их сообщники. Так что мы должны принять меры сейчас, нам не следует больше терять время. И я думаю, законопроект будет принят палатой представителей на этой неделе.



Дата выхода в эфир 29 октября 2023 года.



* Вероятно, Джонсон имеет в виду отсутствие спикера в палате представителей с 3 по 25 октября 2023 года (прим. ИноТВ).