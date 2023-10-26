Hill: конец хаосу — палата представителей США выбрала нового спикера

Нижняя палата конгресса США с четвёртой попытки назначила спикером республиканца Майка Джонсона, положив тем самым конец трёхнедельному хаосу, пишет The Hill. Джонсон известен своей антиукраинской позицией и выступает за прозрачность в использовании выделенных Киеву средств: по его словам, американские налогоплательщики имеют право знать, на что идут их деньги.

В среду палата представителей США с четвёртой попытки выбрала нового спикера — им стал 51-летний республиканец Майк Джонсон, представляющий штат Луизиана, сообщает The Hill. Такое решение положило конец трёхнедельному хаосу, парализовавшему работу нижней палаты американского парламента после отставки предыдущего спикера Кевина Маккарти.

Как рассказывает издание, Джонсон попал в конгресс США в 2017 году, начав карьеру в правительстве штата Луизиана и в качестве адвоката по конституционному праву. В палате представителей он некоторое время являлся членом Республиканского исследовательского комитета, крупнейшего консервативного кокуса. За время в конгрессе он не привлекал особого внимания и сосредоточился на работе в комитетах Палаты по вопросам судопроизводства и по вооружённым силам. С 2021 года Джонсон занимает должность зампредседателя Республиканской конференции палаты представителей и сейчас отбывает второй срок.

После избрания нового лидера, однако, палату представителей ждут другие испытания, подчёркивает The Hill. Конгресс до 17 ноября обязан принять бюджет на начавшийся финансовый год — в противном случае правительству грозит приостановка работы. Кроме того, Белый дом просит выделить дополнительные $100 млрд на поддержку Израиля и Украины. Эти два вопроса станут первыми испытаниями для Майка Джонсона.