Хаос в конгрессе: главный кандидат на пост спикера отказался от борьбы — Le Figaro

Палата представителей американского конгресса пытается выбрать нового спикера, однако главный кандидат на этот пост Стив Скализ снял свою кандидатуру. Как пишет Le Figaro, из-за этого парламент парализован: он даже не может принять новый пакет помощи Израилю и Украине, а вскоре наступит крайний срок, чтобы принять федеральный бюджет, что без спикера сделать тоже невозможно.

Американский конгресс парализован уже больше недели и всё больше погружается в кризис, пишет Le Figaro. Главный кандидат на пост спикера палаты представителей Стив Скализ заявил, что снимает свою кандидатуру. Лидер фракции республиканцев мотивировал свой отказ отсутствием достаточной поддержки внутри своей партии, которую разрывают «братоубийственные ссоры» между умеренными представителями и «нарушителями спокойствия» из числа сторонников Трампа.

«Нам ещё есть над чем работать», — заявил журналистам Стив Скализ. Теперь поиск нового лидера американского конгресса становится всё более тернистым, отмечает автор статьи. Он называет нынешнюю ситуацию «беспрецедентным тупиком» и параличом. Штаты сейчас не могут голосовать за помощь Израилю в разгар его войны с ХАМАС, принимать новый пакет мер для Украины, который обсуждался несколько недель. «Беспорядок, без которого ведущая мировая экономическая держава, всё ещё продолжающая выполнять роль мирового жандарма, хотела бы обойтись». Больше того, без спикера американский конгресс даже не сможет проголосовать за новый бюджет. Срок действия нынешнего истекает через несколько недель, так что Штатам снова угрожает паралич государственного управления.

Если в сенате правят бал демократы Джо Байдена, то другая палата парламента, палата представителей, находится в руках республиканцев. И её работа была практически приостановлена из-за отставки спикера Кевина Маккарти. Но с десяток сторонников Трампа заявили, что любой ценой будут выступать против Стива Скализа. Они припоминали ему даже рак и речь, произнесённую 20 лет назад на съезде, связанном с бывшим лидером ку-клукс-клана.

Сколько ещё продлится эта тупиковая ситуация — неизвестно, отмечает автор статьи. «Замешательство, похоже, царит на всех уровнях партии». Эксперты даже высказывают предположение, что Демократическая партия, которая сейчас в палате представителей в меньшинстве, может объединиться с умеренными республиканцами, чтобы положить конец этому кризису. «Гражданская война республиканцев в палате представителей продолжает парализовать конгресс, — отметил лидер демократов Хаким Джеффрис.