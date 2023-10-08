DT: успеть до выборов — Байден попробует отправить Киеву ещё один крупный пакет помощи

В администрации президента США задумались о единовременном пакете помощи Украине, объём которого может достигать $100 млрд, чтобы дебаты о финансировании Киева не повредили позициям Джо Байдена перед выборами в следующем году, пишет The Daily Telegraph. По словам источников издания, на фоне хаоса в конгрессе это один из вариантов помощи Украине, решение по которому в Белом доме примут после выборов нового спикера палаты представителей.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность выделения «единовременного» пакета помощи Украине до следующих президентских выборов на фоне воцарившегося в конгрессе хаоса, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме.

В последние недели всё больше членов Республиканской партии стали высказывать недовольство возрастающими расходами на Украину, что даже привело к смещению с поста спикера палаты представителей республиканца Кевина Маккарти по инициативе его однопартийцев. Это помешало Байдену запросить $24 млрд для нужд Украины, рассчитанных на период до начала следующего года.

В связи с этим некоторые в администрации президента считают, что принятие единовременного пакета, объём которого может достигать $100 млрд, даст им наилучшие шансы обеспечить финансирование военных действий Украины в долгосрочной перспективе. В Белом доме также надеются, что это позволит избежать дебатов о финансировании Киева в следующем году, опасаясь, что они могут повредить президенту перед выборами, которые пройдут в ноябре следующего года.

Как отмечает The Daily Telegraph, всё меньше американцев относятся с пониманием к стремлению Байдена оказывать военную помощь Украине. Исследование общественного мнения, проведённое по заказу Reuters компанией Ipsos, результаты которого были опубликованы в четверг, показало, что только 41% всех избирателей поддерживает отправку Вашингтоном вооружения Киеву, по сравнению с 46% в мае. При этом наибольшее падение поддержки произошло среди сторонников Демократической партии — на девять пунктов, до 52%.

Впрочем, по словам одного из анонимных источников в администрации Байдена, Белый дом, вероятно, не станет принимать решение о том, обращаться ли к конгрессу с просьбой о выделении очередного пакета и каков будет его объём, до окончания выборов нового спикера палаты представителей. Предполагается, что они начнутся уже в среду.

Издание полагает, что, если Белый дом всё же остановится на этом варианте, многие республиканцы будут против. Возможно, Байдену придётся пойти на уступки в некоторых вопросах, например в том, что касается пограничного контроля, чтобы законопроект о помощи Украине был вынесен на голосование новым спикером. Если голосование состоится, скорее всего, законопроект поддержат почти все демократы и около половины республиканцев. Большинство сенаторов также поддерживают финансирование Украины.

При этом в Белом доме задумались над тем, что настало время напрямую ответить на аргументы тех республиканцев, кто выступает против помощи Киеву. Так, по словам источников, президент планирует выступить с «большой» речью по Украине. В ходе выступления Байден «попытается объединить Америку, объяснив, почему так важно поддержать Украину и как много поставлено на карту», а также «опровергнет критику в адрес финансирования Украины». Дата выступления пока не определена, но, скорее всего, оно состоится после избрания нового спикера.

Наиболее вероятными кандидатами на этот пост The Daily Telegraph называет членов палаты представителей Джима Джордана и Стива Скализа. Джордан уже высказался против вынесения вопроса о помощи Украине на голосование. Скализ ранее поддерживал финансирование страны, однако его действия на посту могут быть ограничены настроениями противников помощи.