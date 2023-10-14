Reuters: республиканцы выдвинули в спикеры противника помощи Украине

Партия республиканцев предложила назначить спикером палаты представителей американского парламента Джима Джордана, сообщает Reuters. Этот политик известен своей резко консервативной позицией и нежеланием выделять помощь для Украины.

Фракция республиканцев в палате представителей американского конгресса на закрытом заседании смогла договориться о кандидате на пост спикера, сообщает Reuters. Им стал депутат Джим Джордан, резкий консерватор, известный тем, что он выступает против выделения помощи Украине.

В палате представителей нет спикера с 3 октября, когда восемь республиканцев присоединились к демократам, чтобы впервые в истории отстранить спикера. Это событие уже тогда вызвало обеспокоенность по поводу будущей поддержки Украины. Многие из кандидатов на эту должность выступили против увеличения помощи Киеву, хотя для администрации Байдена это входит в список приоритетов.

У республиканцев в палате представителей небольшой перевес, но ряд представителей партии присоединяются к демократам, когда речь заходит о поддержке Украины. Противники помощи называют эти средства чрезмерными тратами, обвиняют Киев в коррупции и неспособности отслеживать деньги.

Однако сам Джордан заявлял, что, если будет избран спикером, он не будет предлагать законопроекты об увеличении помощи Украине. «Самая острая проблема в умах американцев — это не Украина. Это ситуация на границе и преступность на улицах», — говорил он.

И у спикера есть полномочия блокировать подобные инициативы до того, как они выйдут на голосование. Впрочем, Джордану ещё предстоит пройти через общее голосование на следующей неделе, но, возможно, необходимых голосов набрать ему и не удастся.