Американский эксперт: усугубляющийся кризис на Украине может привести к отставке Зеленского

Высокие потери в ходе контрнаступления ВСУ, вероятность сокращения помощи от США, коррупция и разногласия Владимира Зеленского с военачальниками могут привести к его отставке, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy. По мнению Брайена, Зеленский боится потерять власть и этим можно объяснить покушение на экс-депутата Олега Царёва.

Украина столкнулась с кризисом, который грозит свержением правительству Владимира Зеленского, пишет в своей статье на портале Weapons and Strategy бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

По словам Брайена, ситуация в стране ухудшилась после провала столь широко разрекламированного контрнаступления. Украина понесла огромные потери в живой силе и технике, не оправдав эти потери никакими успехами. При этом сейчас проблема для Киева ещё больше усугубляется, так как Россия начинает собственное наступление, в ходе которого уже добивается важных тактических успехов.

Не менее серьёзный для страны кризис связан с финансами. Представители Республиканской партии в палате представителей конгресса США стремятся рассматривать вопрос о выделении очередного транша Украине отдельно от помощи Израилю, а также сократить объём выделяемых средств. Администрация президента Джо Байдена запросила на помощь Украине $61,4 млрд — Брайен полагает, что эта сумма будет пересмотрена.

При этом значительная часть американской помощи Украине идёт на выплату зарплат украинским государственным служащим и даже на выплату пенсий. Администрация Байдена запросила у конгресса $16,3 млрд на поддержку правительства Зеленского, что на $2 млрд больше, чем вся помощь, которую там предлагают оказать Израилю. Даже если украинский конфликт закончится в ближайшее время, пройдут годы, прежде чем экономика страны сможет генерировать достаточный доход для покрытия текущих расходов правительства. Это означает, что казначейству США нужно будет выделять Украине миллиарды каждый год только для того, чтобы правительство продолжало функционировать.

Впрочем, из-за коррупции на Украине конгресс, вероятно, сократит средства на текущие расходы правительства и установит условия для оказания помощи, требующие от Киева отчитываться о расходовании выделяемых ему средств. Автор статьи также предполагает, что конгресс захочет разработать стратегию выхода США из нескончаемой поддержки Украины.

Ещё одной проблемой для Зеленского Брайен называет его разногласия с собственными военачальниками, а также с чиновниками Пентагона и Белого дома. Последние были недовольны длительными задержками с началом контрнаступления и провалом того, что они видели «демонстрацией силы против русских и способом заручиться поддержкой НАТО в будущем». Военные стран Запада подготовили и тщательно продумали сценарии и симуляции боевых действий, помогли обучить украинские войска, оснастили по меньшей мере три бригады западным оборудованием, ожидая результатов от ВСУ. Но в то же время руководство украинской армии опасалось, что атаки могут оказаться безуспешными и что им не хватает необходимого вооружения. Начавшееся в июне контрнаступление подтвердило худшие опасения украинских военачальников. Но Зеленский всё продолжает выдвигать требования к украинской армии.

В своей статье на портале Weapons and Strategy бывший помощник заместителя министра обороны США пишет, что Зеленский понимает, что его могут сместить, опасаясь сделки между российскими и украинскими военными. По его словам, это может объяснить, почему служба внутренней разведки Украины попыталась убить бывшего украинского депутата Олега Царёва, которого, по данным американской разведки, «готовили на место Зеленского в прошлом году». Брайен отмечает, что выбор времени наводит на мысль о том, что Зеленский стремится ликвидировать потенциальных соперников. Внутри Украины он также осуществляет репрессии, арестовывая своих оппонентов, например миллиардера Игоря Коломойского — по обвинению в мошенничестве.

«Если военная ситуация продолжит ухудшаться и конгресс США откажется хотя бы от части своей помощи Украине, срок полномочий Зеленского, возможно, подойдёт к концу», — подытоживает Брайен.