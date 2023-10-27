TAZ: Зеленский сам не верит, что Украину примут в ЕС, — он просто пытается привлечь внимание Запада
Владимир Зеленский делает то, чем он в совершенстве овладел, по крайней мере, с начала российской военной спецоперации: палит из всех орудий — как лично, так и по видеосвязи, пишет немецкая газета Tageszeitung.
Как поясняет издание, такое поведение вполне объяснимо, поскольку на карту поставлено выживание, а то и само существование Украины. Теперь Зеленский всерьёз требует начать переговоры о вступлении в ЕС, по возможности до конца года.
Зеленский достаточно умён, чтобы понимать, что это требование всё же несколько «нереалистично», утверждает немецкая газета. Безусловно, Киев вступил на трудный путь реформ. Попытка эффективно бороться с коррупцией и одновременно адаптировать судебную систему к новым требованиям — лишь один пример из многих. Эти усилия заслуживают уважения и признания в условиях войны, которая каждый день приводит к увеличению числа погибших, раненых, беженцев и разрушений и может продолжаться ещё долгое время.
Тем не менее Брюссель установил для себя правила игры, которые он должен соблюдать и сам. И разве не говорят из компетентных кругов, что лишней колбасы для Украины не будет, даже по сравнению с другими претендентами на вступление в ЕС, такими как Молдавия? Но и это ещё не всё: переговоры о вступлении могут затянуться на десятилетия, если потребуется. Поэтому сама перспектива вступления — а о большем в Брюсселе сейчас никто не говорит — не должна переоцениваться в качестве мотивационного средства для населения Украины.
Последняя обида Зеленского, похоже, вызвана другими соображениями, отмечает издание. Речь идёт о привлечении внимания и сохранении конфликта в поле зрения международной общественности — сейчас, когда весь мир смотрит на Ближний Восток. За этим стоит опасение, что партнёры Киева могут ослабить свои обязательства, особенно военные. С другой стороны, это, к сожалению, нереально, заключает Tageszeitung.
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