Зеленский всерьёз требует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС ещё до конца года, однако даже он должен понимать, что это нереально, пишет Tageszeitung. Его мотивы заключаются в другом: сейчас, когда весь мир смотрит на Ближний Восток, Зеленский опасается, что конфликт на Украине может ускользнуть из поля зрения международной общественности, и тогда партнёры Киева ослабят свои обязательства, особенно в военном отношении.

Владимир Зеленский делает то, чем он в совершенстве овладел, по крайней мере, с начала российской военной спецоперации: палит из всех орудий — как лично, так и по видеосвязи, пишет немецкая газета Tageszeitung.

Как поясняет издание, такое поведение вполне объяснимо, поскольку на карту поставлено выживание, а то и само существование Украины. Теперь Зеленский всерьёз требует начать переговоры о вступлении в ЕС, по возможности до конца года.

Зеленский достаточно умён, чтобы понимать, что это требование всё же несколько «нереалистично», утверждает немецкая газета. Безусловно, Киев вступил на трудный путь реформ. Попытка эффективно бороться с коррупцией и одновременно адаптировать судебную систему к новым требованиям — лишь один пример из многих. Эти усилия заслуживают уважения и признания в условиях войны, которая каждый день приводит к увеличению числа погибших, раненых, беженцев и разрушений и может продолжаться ещё долгое время.

Тем не менее Брюссель установил для себя правила игры, которые он должен соблюдать и сам. И разве не говорят из компетентных кругов, что лишней колбасы для Украины не будет, даже по сравнению с другими претендентами на вступление в ЕС, такими как Молдавия? Но и это ещё не всё: переговоры о вступлении могут затянуться на десятилетия, если потребуется. Поэтому сама перспектива вступления — а о большем в Брюсселе сейчас никто не говорит — не должна переоцениваться в качестве мотивационного средства для населения Украины.

Последняя обида Зеленского, похоже, вызвана другими соображениями, отмечает издание. Речь идёт о привлечении внимания и сохранении конфликта в поле зрения международной общественности — сейчас, когда весь мир смотрит на Ближний Восток. За этим стоит опасение, что партнёры Киева могут ослабить свои обязательства, особенно военные. С другой стороны, это, к сожалению, нереально, заключает Tageszeitung.