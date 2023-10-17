Dialogue works Оригинал

Бывший американский дипломат: Зеленский верил в защиту Запада, а получил гору украинских трупов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Зеленский просчитался, полагая, что Запад будет его защищать до конца. В итоге Украина получила настоящую катастрофу, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Уже две армии уничтожено, третья гибнет прямо сейчас, сталкиваясь с надёжной российской обороной. Украина теперь будет другой — раненой, с меньшими территориями и значительно меньшим населением.
Очевидно, что Украина и мистер Зеленский верили, что Запад будет его защищать, что он добьётся успеха с западной помощью. Вместо этого гора украинских трупов. По крайней мере две армии было уничтожено, третья уничтожается прямо сейчас при столкновении с надёжной российской обороной. 
 
Возможно, мы вот-вот увидим какого-то рода наступление русских. Украина потеряла территорию, которая была очень важна. На востоке и на юге. Не исключено, что она потеряет доступ к Чёрному морю и станет страной без выхода к морю. 
 
И более того, просто вернёмся к самому ироничному моменту. Даже НАТО, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, и, конечно, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан — они оба признали, что Украина не сможет сейчас вступить в НАТО. 
 
Так что Украине придётся остаться нейтральной. Но это будет другая страна — раненая Украина меньшего размера, с меньшей численностью населения. По последнему пункту. Украина потеряла треть своего населения с начала войны. Сейчас там, наверное, около 20 миллионов человек, а раньше было 32 или 33 миллиона. 
 
Поэтому для Украины это настоящая катастрофа. И нет никаких предпосылок к улучшению ситуации. Поэтому я говорю, что все участники допустили ужасные ошибки в суждениях. И теперь они расплачиваются. 
 

Дата выхода в эфир 16 октября 2023 года.  

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источник
Dialogue works Бразилия Южная Америка
теги
армия Владимир Зеленский вооруженный конфликт Запад Йенс Столтенберг НАТО Украина
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