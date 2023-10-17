Зеленский просчитался, полагая, что Запад будет его защищать до конца. В итоге Украина получила настоящую катастрофу, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Уже две армии уничтожено, третья гибнет прямо сейчас, сталкиваясь с надёжной российской обороной. Украина теперь будет другой — раненой, с меньшими территориями и значительно меньшим населением.

Очевидно, что Украина и мистер Зеленский верили, что Запад будет его защищать, что он добьётся успеха с западной помощью. Вместо этого гора украинских трупов. По крайней мере две армии было уничтожено, третья уничтожается прямо сейчас при столкновении с надёжной российской обороной.

Возможно, мы вот-вот увидим какого-то рода наступление русских. Украина потеряла территорию, которая была очень важна. На востоке и на юге. Не исключено, что она потеряет доступ к Чёрному морю и станет страной без выхода к морю.

И более того, просто вернёмся к самому ироничному моменту. Даже НАТО, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, и, конечно, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан — они оба признали, что Украина не сможет сейчас вступить в НАТО.

Так что Украине придётся остаться нейтральной. Но это будет другая страна — раненая Украина меньшего размера, с меньшей численностью населения. По последнему пункту. Украина потеряла треть своего населения с начала войны. Сейчас там, наверное, около 20 миллионов человек, а раньше было 32 или 33 миллиона.

Поэтому для Украины это настоящая катастрофа. И нет никаких предпосылок к улучшению ситуации. Поэтому я говорю, что все участники допустили ужасные ошибки в суждениях. И теперь они расплачиваются.

Дата выхода в эфир 16 октября 2023 года.