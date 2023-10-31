Правящая элита США сеет хаос по всему миру таким образом, что это ведёт ко всё большей утрате их влияния на международной арене, в то время как остальной мир смотрит на Соединённые Штаты с растущим недоверием, объясняет аналитик Стиг Берглунд в эфире передачи SwebbTV. Украинский конфликт обернулся для Вашингтона провалом, БРИКС продолжает расширяться, а авторитет Соединённых Штатов на Ближнем Востоке стремительно падает. По мнению эксперта, американцы теряют свою былую мощь из-за «глупостей, которые сами натворили».

На Западе Соединённые Штаты называют «совершенно незаменимой и необходимой» силой в мире, однако в действительно всё уже не так. В настоящее время в основном только Западная Европа следует «своему американскому хозяину». Остальной мир с растущим скептицизмом смотрит на Соединённые Штаты и на то, как Белый дом искусственно создаёт потоки беженцев и катастрофы, заявил аналитик Стиг Берглунд в эфире SwebbTV.

Кроме того, темпы роста наращивает БРИКС, который стал масштабнее, чем кто-либо мог себе представить. Вдобавок к этому у США больше нет прямого и непосредственного влияния на Ближнем Востоке, поскольку их авторитет в регионе стремительно падает. Точно так же США теряют контроль над нефтью, и они это сделали собственноручно, не в последнюю очередь из-за «фанатичного» климатического паникёрства.

Необдуманные поступки Вашингтона заставляют людей в самых разных уголках мира задаваться вопросом, насколько США сильны на самом деле и можно ли им доверять. В конце концов Соединённые Штаты своими действиями показали себя в Ливане, Афганистане, Ираке и других местах, где до определённого времени имели обширное военное присутствие, а затем, когда дела шли плохо, собирали вещи и уезжали домой.

Однако самое поразительное в наше время ослабление мощи США связано с событиями на Украине, отмечает главный редактор SwebbTV Микаэль Вильгерт. При помощи НАТО Соединённые Штаты уверенно вступили в вооружённый конфликт с Россией, а теперь вынуждены проглотить горькую пилюлю. У ВСУ кончается оружие, военная техника и боеприпасы, а Вооружённые силы России выводят из строя одну систему вооружения за другой, как это уже было с ЗРК Patriot.

Вильгерт отмечает, что на Украине прослеживается «очевидная тенденция», которая при любом исходе вооружённого конфликта приведёт Киев к оглушительному поражению, пустой трате человеческих жизней и разрушению страны. Помимо этого, в долгосрочной перспективе провал ВСУ на поле боя отразится на НАТО.

По мнению Берглунда, европейские страны будут вынуждены осознать, что США рано или поздно уйдут с Украины, и тогда Западной Европе придётся искать другие решения и способы взаимодействия с Россией. В то же время европейцам будет невозможно найти причины для безоговорочного следования воле США и НАТО.