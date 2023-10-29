Вагенкнехт: безоговорочная верность США не в интересах Германии

Миру нужен новый союз безопасности, который будет действовать не под руководством США, считает немецкий политик Сара Вагенкнехт. В интервью Der Spiegel она призвала Германию вернуться к дипломатии и согласованию интересов, потому что безопасность может быть достигнута только сообща. По её мнению, Запад должен предложить России прекращение поставок оружия на Украину и мирные переговоры, а при поддержке Израиля надо учитывать и интересы мирных жителей сектора Газа.

По словам Сары Вагенкнехт, она не стремится к союзу с ХДС, но было бы лучше, если бы христианские демократы в Саксонии при премьер-министре Михаэле Кречмере управляли вместе с её новой партией, а не с АдГ, отмечает немецкий журнал Der Spiegel. «Для партии экономического разума, социальной справедливости и мира Фридрих Мерц не подходит для коалиции. Не подходят для коалиции и нынешние сторонники зелёных», — добавила она.

Германии срочно нужно правительство, у которого есть план решения экономических проблем, которое воссоединится с добрыми традициями разрядки во внешней политике и откажется от авторитарной установки на то, чтобы воспитывать людей, считает Вагенкнехт.

По её мнению, миру нужна архитектура безопасности, ориентированная на мир. Новая блоковая конфронтация опасна, особенно для Европы. После окончания холодной войны многие хотели заменить старые военные союзы европейским мирным порядком — и это было бы правильным решением.

На вопрос Der Spiegel, значит ли это, что она выступает за то, чтобы распустить НАТО и вместо этого создать новый европейский союз безопасности с Россией, желательно без США, Вагенкнехт пояснила: это должна быть структура, работающая не без США, но и не под их руководством. За последние 25 лет Соединённые Штаты в нарушение международного права вторглись в пять стран и ведут с помощью беспилотников войны против многих других. Жертвами этих войн стали более миллиона человек. Сегодняшний мир геополитических кризисов и конфликтов также является результатом этой политики. «Мы должны вернуться к дипломатии и согласованию интересов. Безопасность может быть достигнута только сообща», — подчеркнула Сара Вагенкнехт.

Но должна ли Германия выйти из НАТО? По версии политика, миру снова необходим оборонительный союз, который стремится к разоружению и дипломатии, а не тот, который стремится к перевооружению и в котором ведущая держава преследует свои собственные интересы без особой оглядки на своих союзников. В следующем году Дональд Трамп может вновь стать президентом США. «Безоговорочная верность США не отвечает нашим интересам», — заявила Вагенкнехт в интервью Der Spiegel.

Она также придерживается мнения, что ни один из конфликтов не может быть решён военным путём. Запад должен предложить России прекращение поставок оружия на Украину со своей стороны — если Россия согласится на прекращение огня и вступит в мирные переговоры. Сейчас каждый день гибнут сотни молодых солдат, страдает и гражданское население.

Израиль, в свою очередь, имеет право защищаться от варварских атак ХАМАС. Германия выступает на его стороне. «Но я с большой тревогой смотрю на массированные бомбардировки Газы и, тем более, на наземное наступление, — отметила она. — В секторе Газа проживает более двух миллионов человек, половина из них — дети. Уже есть несколько тысяч жертв среди мирного населения».

С ХАМАС необходимо бороться. Но также необходимы переговоры с палестинскими представителями, которые не являются террористами, — такими как Махмуд Аббас, президент Палестинской автономии.

Этот конфликт возник не в вакууме, в этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прав. Речь идёт о том, чтобы наконец-то принять во внимание интересы палестинцев, считает Вагенкнехт. Если бы израильское правительство предложило решение о двух государствах и прекращении оккупации, это был бы способ лишить ХАМАС поддержки. ХАМАС вырос, потому что права палестинцев попирались на протяжении многих лет, уверена она.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху давно предлагает переговоры, однако он отвергает решение о двух государствах и продолжает политику строительства поселений. В этом и заключается суть проблемы. Сотрудничество с Израилем в области вооружений существует уже несколько десятилетий. Однако сейчас вопрос заключается в том, поддерживает ли Германия израильское правительство в решении конфликта военным путём без учёта интересов гражданского населения. «Я считаю, что это неправильно», — заявила Вагенкнехт в интервью Der Spiegel.

Что касается миграционного вопроса, проблема заключается в том, что люди, не имеющие права на убежище, тем не менее обычно остаются в стране и сохраняют право на жильё и социальные пособия. Это перегружает Германию. На данный момент не хватает 700 тыс. квартир, тысяч мест в детских садах и учителей. Есть проблемы с интеграцией. В бедных кварталах появляется всё больше классов, где более половины учеников не говорят по-немецки. Высокая иммиграция всё это усугубляет. Но эти проблемы должны быть решены. Не потому, что этого требует АдГ, а потому, что люди в стране считают, что так продолжаться не может.

С точки зрения Вагенкнехт, в первую очередь необходимо уменьшить стимулы для мигрантов, как это сделала Дания. Речь идёт о быстрой процедуре предоставления убежища. Те, кто не имеет права на убежище, должны получать пособия в натуральном виде только до момента депортации по платёжной карте, вместе с предложением оплатить обратный билет в случае добровольного возвращения.

Говоря об охвативших Германию демонстрациях, политик отметила, что проявления солидарности с палестинским народом законны, но когда приветствуется террор ХАМАС и выкрикиваются антисемитские лозунги, ей становится не по себе. В течение многих лет политики в стране слишком наивно наблюдали за тем, как вокруг исламистских мечетей формируются параллельные общества. «В Германии существует свобода вероисповедания. Но она не включает в себя свободу проповедовать законы шариата и разжигать ненависть к нашей культуре», — напомнила Вагенкнехт. По её словам, АдГ тоже предпочла бы, чтобы она не создавала сейчас новую партию.

По её замечанию, недавние заявления Олафа Шольца по поводу миграционных дебатов показывают сближение его позиции с позицией АдГ. «Может быть, он просто понял, что дальше так продолжаться не может», — предположила Сара Вагенкнехт в беседе с журналистом Der Spiegel.