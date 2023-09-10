Сара Вагенкнехт: Украине нужны реализм и готовность к компромиссу с Россией

Проблемы, созданные правящей в Германии коалицией, возможно, заставят Сару Вагенкнехт основать собственную партию. В этом случае новую политическую силу будет отличать взгляд на решение конфликта на востоке Европы. В интервью Neue Zürcher Zeitung Вагенкнехт указала, что Киеву нужно проявить реализм и перейти к переговорам, так как Украине не победить Россию военным путём. Кроме того, самой Германии следует вернуться к сотрудничеству с Россией из экономических соображений.

«Посредством чрезвычайно непродуманной, близорукой и частично некомпетентной политики» правящей в Германии коалиции удалось «опустить доверие к правительству и демократическим институтам вообще до минимума», — начинает интервью с Neue Zürcher Zeitung Сара Вагенкнехт.

Политик признаёт, что правительству Шольца действительно приходится работать не в простое время: плохая мировая экономическая конъюнктура, кризис на Украине, «но правительство только увеличивает проблемы, вместо того чтобы решить хотя бы одну», так как «вообще не имеет концепта для будущего».

Типичным примером непродуманных действий кабинета Шольца Вагенкнехт называет отказ от российского газа. «Для нашей промышленности, для обеспечения электроснабжения и для отопления газ по разумной цене незаменим», — подчёркивает Вагенкнехт. Правительство, прежде чем отказаться от российского газа, должно было найти ему альтернативу, но оно не сделало этого — и теперь «высокие цены на электроэнергию убивают важнейшие части нашей индустрии, и это трагедия», — заявляет левый депутат бундестага.

Дополнительно к этому Роберт Хабек, представляющий «Союз90/Зелёные», проталкивает через парламент закон об отоплении, который «погружает людей в страх и ужас». Старые дома без огромных расходов на их утепление без газа нельзя будет отапливать, как это предлагает Хабек. «Малые предприятия и владельцы домов спрашивают себя, как они вообще смогут сводить концы с концами?» — комментирует действия правительства Сара Вагенкнехт.

В интервью Neue Zürcher Zeitung Сара Вагенкнехт указывает, что правительство живёт в информационном пузыре, где все придерживаются одного мнения. «Очевидно, никто из правящей коалиции не может больше представить, что есть люди, для которых электромобиль или покупка в биомагазине просто не по карману. Или что в деревнях, за пределами Берлина, нет инфраструктуры для зарядки таких автомобилей, как, кстати, и общественного транспорта».

«Молодые политики сейчас почти не соприкасаются с нормальной жизнью», — полагает Вагенкнехт и указывает на зелёных. «Они уже во время учёбы работают у депутатов, и поэтому часто, даже не получив диплом, сами становятся народными избранниками». Вследствие этого «им не хватает важного опыта из реального мира». К этому добавляются постоянные оскорбления избирателей, которые не согласны с политиками по вопросам борьбы с пандемией, миграции, проблем с газом или политикой, проводимой относительно Украины. Естественно, если оскорблять простых граждан, то они пойдут голосовать за «Альтернативу для Германии», которая делает вид, что слушает их.

Отвечая на вопросы про Украину, политик заявила, что ответственность несёт, прежде всего, Владимир Зеленский. «Ему следовало бы быть готовым к компромиссу», так как «несмотря на все военные поставки фронт почти не продвинулся, Украина не может выиграть эту войну военным путём», — подчёркивает Вагенкнехт. Со стороны Киева необходимы реализм и готовность к переговорам.

«Русские не оставят Крым, российский черноморский флот там уже 200 лет», — указывает Вагенкнехт. К тому же на полуострове «почти нет жителей, которые хотели бы его завоевания Украиной». В Донбассе же должен быть проведён референдум под контролем ООН, чтобы «население само решило, к какой стране оно хочет принадлежать».

Вагенкнехт указывает Neue Zürcher Zeitung, что, как бы в Германии ни осуждали Москву, «нужно снова улучшить отношения с Россией», ведь «экономические санкции вредят прежде всего Германии, а не русским». В то время как российская экономика растёт на 1,5% в год, немецкая экономика сокращается «из-за экономической войны, в которую нас втянуло правительство из слепоты и глупости».

Политик по-прежнему размышляет о создании собственной партии и обещает принять решение до конца 2023 года. Вагенкнехт, однако, не уменьшает и стоящих перед ней трудностей. «Партия не может быть построена одним человеком. Организация партии — это чудовищно сложный вопрос, и организация — моя не совсем сильная сторона».