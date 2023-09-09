Сара Вагенкнехт: мы такие благородные или такие глупые, что отказались от российского газа?
САРА ВАГЕНКНЕХТ, депутат бундестага: Когда правительство Германии, со своей стороны, всё ещё преследовало цель сохранить конкурентоспособное промышленное производство в Германии, было абсолютно необходимо обеспечить долгосрочные поставки недорогого газа, который был бы как можно менее подвержен перебоям с поставками. Так возник проект трубопровода через Балтийское море как прямое соединение с огромными запасами газа Сибири. «Северный поток — 1» был открыт в 2011 году, а в 2021 году «Северный поток — 2» был фактически завершён и мог быть сдан в эксплуатацию.
Но Вашингтон был против этих трубопроводов по собственным экономическим причинам, а не из-за русских — у него никогда не было никаких сомнений в сотрудничестве с худшими диктатурами, когда дело касалось (собственного. — ИноТВ) доступа к сырью — нет, он всегда был против этих трубопроводов по экономическим причинам. Особенно за «Северный поток — 2» с самого начала велась борьба в самых жёстких условиях и с масштабными санкциями. Да, это из-за американского давления открытие «Северного потока — 2» сначала было отложено правительством Германии, а затем полностью отменено после начала конфликта на Украине.
И не будет преувеличением сказать, что это была не просто атака на газопровод, это был теракт против немецкой модели процветания и, в конечном счёте, против благополучия 80 миллионов человек в нашей стране. Конечно, другие европейские страны также косвенно выигрывали от «Северного потока», и в этом отношении теракт также наносит ущерб им и ослабляет других, но здесь у нас последствия наиболее драматичны и значимы. Ввиду драматизма ситуации, естественно, возникает вопрос: а почему всё же не попробовать снова получить газ хотя бы из той ветки, что ещё цела? Почему никто не говорит о ремонте разрушенных труб?
Между прочим, европейские страны сейчас также покупают сжиженный газ в огромных объёмах либо напрямую из России, либо обходными путями, которые могут вести через половину земного шара и Китай. Конечно, это довольно дорого, но, по крайней мере, это лучше, чем его отсутствие, — видимо, говорят себе другие европейские правительства. Страны, которые не имеют удобного трубопроводного соединения с Россией и которые сейчас получают выгоду оттого, что Россия выбрасывает на рынок больше сжиженного газа из-за сокращения трубопроводных поставок. И они берут его, очень охотно! Действительно ли мы благородны, отказавшись от этого, или мы, скорее, глупые?
Тем более что всем, кто ещё верит, что можно заменить российский трубопроводный газ на столь же недорогой сжиженный газ из США или Катара, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, я могу только порекомендовать: продолжайте мечтать.
Итак, у нас есть серьёзная проблема, и у нас есть правительство, которое не имеет представления о её решении. Я нахожу это очень пугающим, если мы не решим проблему цен на электроэнергию, то в долгосрочной перспективе в Германии погаснет свет. Тогда мы потеряем значительную часть нашей промышленности. А что бывает, когда промышленность исчезает, вы можете увидеть в других странах.
Дата выхода в эфир 07 сентября 2023 года.
Ссылки по теме
-
Сара Вагенкнехт: помощь Украине — бездонная яма для европейских налогоплательщиков
-
Кандидат в президенты США: Вашингтон совершил ошибку, подорвав «Северные потоки» и подтолкнув Россию к Китаю
-
Der Spiegel: «Северные потоки» подорвали украинские диверсанты — все улики указывают на это
-
Экс-сотрудник ЦРУ: подрыв «Северного потока» пошёл во вред — тайные операции ЦРУ без ведома конгресса добавляют угрозы США