Сара Вагенкнехт на личном YouTube-канале высказалась о подрыве газопровода «Северный поток», который стал «терактом против благополучия 80 миллионов немцев». Левый депутат бундестага риторически спрашивает, действительно ли правительство Германии настолько тупое, что не думает о возобновлении поставок российского газа, ведь другие европейские страны продолжают получать его через газопроводы или в виде СПГ. В случае если правящая коалиция не сменит курс, стране грозит деиндустриализация, предупреждает Вагенкнехт.

САРА ВАГЕНКНЕХТ, депутат бундестага: Когда правительство Германии, со своей стороны, всё ещё преследовало цель сохранить конкурентоспособное промышленное производство в Германии, было абсолютно необходимо обеспечить долгосрочные поставки недорогого газа, который был бы как можно менее подвержен перебоям с поставками. Так возник проект трубопровода через Балтийское море как прямое соединение с огромными запасами газа Сибири. «Северный поток — 1» был открыт в 2011 году, а в 2021 году «Северный поток — 2» был фактически завершён и мог быть сдан в эксплуатацию.

Но Вашингтон был против этих трубопроводов по собственным экономическим причинам, а не из-за русских — у него никогда не было никаких сомнений в сотрудничестве с худшими диктатурами, когда дело касалось (собственного. — ИноТВ) доступа к сырью — нет, он всегда был против этих трубопроводов по экономическим причинам. Особенно за «Северный поток — 2» с самого начала велась борьба в самых жёстких условиях и с масштабными санкциями. Да, это из-за американского давления открытие «Северного потока — 2» сначала было отложено правительством Германии, а затем полностью отменено после начала конфликта на Украине.

Но пока трубы продолжали существовать, можно было хотя бы теоретически договориться с русскими о возобновлении поставок, и, самое позднее, после прекращения огня здравомыслящее правительство Германии, вероятно, сделало бы это. Только ситуация внезапно изменилась 26 сентября 2022 года, почти год назад, когда оба трубопровода были уничтожены в результате высокопрофессионального теракта, который до сих пор не раскрыт. И вместе с этим исчезла важная ключевая инфраструктура для нашей промышленности и конкурентоспособного производства в Германии.



И не будет преувеличением сказать, что это была не просто атака на газопровод, это был теракт против немецкой модели процветания и, в конечном счёте, против благополучия 80 миллионов человек в нашей стране. Конечно, другие европейские страны также косвенно выигрывали от «Северного потока», и в этом отношении теракт также наносит ущерб им и ослабляет других, но здесь у нас последствия наиболее драматичны и значимы. Ввиду драматизма ситуации, естественно, возникает вопрос: а почему всё же не попробовать снова получить газ хотя бы из той ветки, что ещё цела? Почему никто не говорит о ремонте разрушенных труб?

Да потому что у злых русских газ нельзя покупать! Тогда почему Австрия, Италия и Словения делают это через свой ещё не повреждённый трубопровод?



Между прочим, европейские страны сейчас также покупают сжиженный газ в огромных объёмах либо напрямую из России, либо обходными путями, которые могут вести через половину земного шара и Китай. Конечно, это довольно дорого, но, по крайней мере, это лучше, чем его отсутствие, — видимо, говорят себе другие европейские правительства. Страны, которые не имеют удобного трубопроводного соединения с Россией и которые сейчас получают выгоду оттого, что Россия выбрасывает на рынок больше сжиженного газа из-за сокращения трубопроводных поставок. И они берут его, очень охотно! Действительно ли мы благородны, отказавшись от этого, или мы, скорее, глупые?



Тем более что всем, кто ещё верит, что можно заменить российский трубопроводный газ на столь же недорогой сжиженный газ из США или Катара, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, я могу только порекомендовать: продолжайте мечтать.



Итак, у нас есть серьёзная проблема, и у нас есть правительство, которое не имеет представления о её решении. Я нахожу это очень пугающим, если мы не решим проблему цен на электроэнергию, то в долгосрочной перспективе в Германии погаснет свет. Тогда мы потеряем значительную часть нашей промышленности. А что бывает, когда промышленность исчезает, вы можете увидеть в других странах.





Я думаю, что это действительно угрожающая ситуация, и цифры, которые мы получили за лето, показывают, что все те, кто ранее предупреждал и кого всегда называли предсказателями конца света, к сожалению, были правы. Хабек же всё время был очень доволен тем, как мы из всего находили выход. Вот почему мы должны сейчас что-то сделать и не допустить, чтобы эта нелепая правящая коалиция продолжила работать, иначе это всё скажется на всех нас.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2023 года.