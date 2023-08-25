Der Spiegel: «Северные потоки» подорвали украинские диверсанты — все улики указывают на это

Расследование Der Spiegel ставит правительство Германии перед сложным вопросом, как реагировать на то, что важнейший газопровод страны был подорван военнослужащими союзного Берлину государства. Журналисты издания посетили Украину и собрали подробности о жизни и службе одного из предполагаемых участников диверсии.

Эксперты по безопасности считают, что расследование подрыва российско-немецких газопроводов является «важнейшим следствием послевоенной истории из-за своих возможных политических последствий». Немецкий журнал Der Spiegel совместно с телеканалом ZDF проводил собственное расследование, общался с политиками и криминалистами, которые официально ведут дело, и на сегодняшний день, почти год спустя, можно официально заявить, что «следы ведут в одном направлении — на Украину».

«Шпионский детектив, обладающий силой изменить мировую политику», — отмечает немецкое издание. Действительно, от вывода немецких следователей будет зависеть очень многое. Если это были русские диверсанты, должна ли Германия считать это поводом к активации Пятой статьи Устава НАТО? Напротив, если это была Украина, «то можно ли тогда поддерживать эту страну танками или даже истребителями?». «И если вдруг американцы помогали в организации теракта, то значит ли это, что 75 лет трансатлантического партнёрства разрушены?»

Кроме этих политических вопросов уничтожение «Северных потоков» ставит и другие вопросы перед Германией, пишет Der Spiegel. Например, «насколько это просто разрушить жизненно важный газопровод?». Подобных инфраструктурных объектов много: подводные интернет-кабели, нефтепроводы, АЭС. «Можно исходить из того, что в Северной Корее, Иране и других террористических государствах очень внимательно будут наблюдать, что будет происходить дальше», так как «если преступники не будут найдены, то заказчики не понесут ответственности, никаких санкций, никаких военных мер». Журнал констатирует, что в таком случае «порог входа для будущих терактов снизится».

Расследование, предпринятое Der Spiegel и ZDF, позволило установить по крайней мере несколько лиц, причастных к теракту в Балтийском море. Ещё в январе 2023 года немецким следователям удалось установить конкретный корабль, с которого была проведена эта диверсионная операция, — прогулочная яхта «Андромеда». Несмотря на все сомнения в том, что с маленькой яхты можно осуществить такую операцию, можно точно сказать что это была именно она.

Газета отмечает, что следователей ждала «несказанная удача», предполагаемые террористы были последними, кто арендовал яхту, и поэтому на корабле смогли обнаружить отпечатки пальцев и другие объекты, указывающие на подозреваемых. Но общественность продолжала сомневаться, возможно ли с яхты провести такую операцию. Поэтому был проведён следственный эксперимент, который показал, что это возможно. Ларс Отте, заместитель главы федеральной прокуратуры Германии, на закрытом заседании спецкомитета бундестага так охарактеризовал результаты эксперимента: «согласно оценке экспертов, да, даже с помощью одной яхты, как в данном случае, это возможно».

По результатам расследования Der Spiegel, яхта была арендована 6 сентября 2022 года «парусной командой из шести человек». Плательщиком стоимости аренды и залога выступала польская туристическая фирма Feeria Lwowa. Собственно это фирма и стала исходным пунктом расследования. У фирмы нет ни сайта, ни официального адреса в Польше, но зарегистрирована в польском торговом регистре на некую Наталью А., которой 54 года и которая проживает в Киеве.

Der Spiegel нашёл владелицу подозрительной фирмы. Журнал отмечает, что у неё нет «опознаваемого опыта в туризме», в 1987 года она получила специальность в области детской педагогики. На звонки Наталья А. не отвечает и кладёт трубку, как только «понимает, что на другом конце находятся журналисты». Более того, после звонка Der Spiegel с журналистами-расследователями связался человек, представившийся полицейским, который «неубедительно угрожал возбуждением уголовного дела за преследование». Турбюро Feeria Lwowa оказалось «фирмой — почтовым ящиком», и этот след «вёл в никуда».



Вторым следом была копия паспорта, оставленная фирме, сдавшей в аренду яхту «Андромеда». Это румынский паспорт на имя Штефана Марку. Der Spiegel удалось найти настоящего Штефана Марку, который проживает в Молдавии в Новых Гаянах рядом с Кишинёвом. Марку — инженер, владелец фирмы, румынский паспорт получил для путешествий в Европу. Номер паспорта, оставленного для аренды яхты, совпадает с его старым недействительным паспортом, который «он сжёг после получения нового». Der Spiegel также отмечает, что кроме журналистов Марку никто не посещал, «ни полиция, ни спецслужбы».



Der Spiegel приходит к выводу, что данные паспорта Марку были использованы для подделки. Так как, хотя номер паспорта и совпадает, возраст отличается: Марку 60 лет, а на снимках с камер наблюдения можно увидеть «молодого человека около 25 лет, обычного вида, с военной стрижкой». Журнал предполагает, что его зовут Валерий К. из города Днепропетровск на Украине, он, «очевидно, служит в 93-й механизированной бригаде украинской армии».



Ещё в июле федеральная прокуратура Германии заявила парламентскому комитету, что «удалось установить почти точно одну персону, которая, возможно, участвовала в преступлении». Следы «вели в большой город в центральной Украине, к ужасному советскому панельному дому на окраине Днепропетровска». После долгих поисков журналу Der Spiegel удалось найти бабушку Валерия К., Любовь К., которая подтвердила, что внук служит в армии, но она не знает, чем он там занимается. После того как женщину спросили, мог ли её внук быть на яхте «Андромеда», она резко прервала разговор и сказала лишь, что Валерий не мог быть в Германии, так как не имеет загранпаспорта.

Зато более разговорчивыми оказались соседи Валерия К., например, они рассказали, что отец Валерия, тоже Валерий, в своё время привлекался за нелегальную перевозку мигрантов на парусной яхте. Доказательствами, что младший Валерий К. также имеет опыт хождения под парусами, журнал не располагает. Ещё журналу удалось выяснить, что Валерий К. подписан во «ВКонтакте» на «националистическую молодёжную организацию ВГО «Сокол», которая предлагает научиться стрелять и погружаться с аквалангом».



Также из ВК журналистам удалось узнать мобильный номер Валерия К. и найти другие аккаунты, зарегистрированные на этот номер. Один из таких аккаунтов числится под никнеймом К.93.Brigade. Кроме того, оказалось, что бывшая жена Валерия К. с их совместным ребёнком живёт во Франкфурте-на-Одере, где в мае немецкая криминальная полиция провела обыск. Der Spiegel стало известно, что у сына Валерия К. взяли образец ДНК, но совпадений с обнаруженными на яхте остатками ДНК не обнаружено. На контакты с журналистами бывшая спутница Валерия К. также не идёт. Единственное, что она сказала журналистам издания Der Spiegel: «Мы простая семья, немцы спасли нас, почему мы должны желать вам нечто плохое?».



Официальное расследование ещё продолжается, и поскольку следствие касается политически чувствительного вопроса, то известно мало подробностей. Немецкая прокуратура утверждает, что «ещё нельзя сказать, было ли нападение организовано Украиной на государственном уровне», но кулуарно «следователи криминальной полиции, федеральная полиция, Генеральная прокуратура почти не имеют сомнений, что украинские командос взорвали трубопровод». Слишком много следов ведут на Украину, «гораздо больше, чем известно общественности». По информации Der Spiegel, следователям известно, что подозреваемые после совершения теракта находятся на Украине.

Для международных экспертов по безопасности также ясны и мотивы преступления: уничтожить «важный источник дохода для Москвы», а также «забрать у Путина раз и навсегда его важнейший инструмент давления на федеральное правительство» Германии. Без ответа остаётся лишь один вопрос: «С насколько высоких этажей власти был дан приказ о теракте и кто знал об этом».



Der Spiegel считает допустимым несколько вариантов, это могли быть спецслужбы Украины, которые проинформировали об операции высшее политическое руководство Украины только постфактум. Командос могли также действовать «на свой страх и риск», отмечает журнал, но также возможно, что это была военная операция, «в которой как минимум участвовал Генеральный штаб».



Эксперты, на мнение которых ссылается Der Spiegel, считают маловероятным, что президент Зеленский знал о подготовке теракта. Журнал отмечает, что «в саботажных операциях политическую верхушку часто намеренно оставляют за пределами круга участников, чтобы та в последующем могла отрицать любые подозрения в информированности о случившемся». Президент Зеленский с начала июня, когда появились первые доказательства, указывающие на Украину, неоднократно отрицал своё участие.

Издание отмечает: данное расследование для немецких органов представляет сложность не только по политическим причинам. Они не могли посещать Украину, а Киев отказывался от какого-либо содействия расследованию. Но гораздо большую проблему представляет всё же политическая составляющая дела. Кабинет Шольца уже месяцы обсуждает, что делать с результатами расследования. Известно, что контактное лицо Шольца Йенс Плётнер вёл на эту тему переговоры с Андреем Ермаком, советником Зеленского. Украинское правительство в лице Ермака заверило канцлера, что официальный Киев не имеет к этому теракту отношения.

«Почти никто в (немецкой. — ИноТВ) столице не хочет додумывать до конца, как вести себя с Киевом, если выяснится участие украинских государственных лиц». Германия не сможет закрыть глаза на такое преступление, считает журнал. «Но и прекратить помощь Украине не является доступной опцией». Шаткость ситуации показывает, что немецкие политики даже кулуарно стараются не обсуждать сложившуюся ситуацию, отмечает Der Spiegel.

Негативно Der Spiegel оценивает и реакцию правительства Германии на предупреждения о подготовке теракта. Как стало известно, ещё в июне 2022 года Германия получила предупреждения о возможной диверсии на газопроводе «Северный поток», сначала со стороны Нидерландов, позднее со стороны США. Канцлер Шольц, однако, предпочёл держать эту информацию в узком кругу, так как, когда произошёл теракт, ни ответственное за сеть трубопроводов Федеральное агентство сетей Германии, ни вице-канцлер Роберт Хабек, который первый получил сообщение о падении давления в трубе, не смогли даже предположить, что произошла диверсия.

При этом один из сценариев, переданный ЦРУ, прямо описывает случившееся. В тайном донесении отмечено, что в Германию прибудут шесть солдат-диверсантов с Украины с фальшивыми паспортами, с оборудованием для погружения и подрыва газопровода. В письме также указывалось, что эти солдаты «находятся под командованием украинского главнокомандующего Валерия Залужного, но президент Зеленский, напротив, не проинформирован». Взрыв был запланирован на время проведения учений Baltops. Содержание письма стало известно благодаря The Washington Post.