В американских спецслужбах имеются особые подразделения, которые имеют возможность действовать без надзора со стороны законодательной ветви власти, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, отвечая на вопрос о том, давал ли президент США прямой приказ уничтожить газопровод «Северный поток — 2». По мнению Джонсона, подобные операции не устраняют угрозы для Америки, а напротив, лишь их усугубляют.

Возможно ли, что всё это (имеется в виду подрыв газопровода «Северный поток — 2», о котором впервые написал журналист Сеймур Хёрш. — ИноТВ) было сделано без приказа от президента? Иначе говоря — как указывал сейчас Рэй, говоря о том, как ЦРУ убивают людей — возможно ли, что управление делало то, что, по его представлениям, от него хочет президент, вне зависимости от того, был ли прямой приказ или нет?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший сотрудник ЦРУ: Как бы то ни было, способ всё это провернуть, так сказать, неофициально — то есть, без нормального надзора — всё равно есть. Отмечу лишь, что в расследовании Сеймура в качестве местонахождения базы (где готовилась операция по подрыву. — ИноТВ) указывался город Панама-Сити, штат Флорида — и так уж получилось, что отдел по морским операциям подразделения особых операций ЦРУ или, как его раньше называли, оперативного управления, как раз там и располагается. Совпадение? Не думаю.





А когда начинаешь погружаться в мир так называемых SAP, или «программ особого доступа», выясняется, что есть подразделения, которые действуют под дополнительным прикрытием или имея особые разрешения — и они имеют возможность предпринимать шаги, о которых членам конгресса обычно просто не сообщают, то есть те о них просто не знают.





И всё это — лишь очередной пример того, как президент обходит нормальные бюрократические процедуры. А в результате мы лишь увеличиваем угрозы и риски для Соединённых Штатов, а не снижаем их.

Дата выхода в эфир 18 августа 2023 года.