SVT: подрывы «Северных потоков» показали уязвимость глобальной подводной инфраструктуры

Диверсии на «Северных потоках» наглядно показывают «крайнюю уязвимость» подводных коммуникаций, чем в теории может воспользоваться Россия, сообщает шведский телеканал SVT. Cовершенно незащищённые объекты критической инфраструктуры предлагается оснастить особыми датчиками, однако на Западе не могут определиться с тем, кто будет финансировать их установку. В то же время Россия не перестаёт совершенствовать свой передовой потенциал ведения боевых действий на морском дне.

Около 95% всей глобальной коммуникации, интернета и телефонных звонков осуществляется через кабели на дне моря. При этом такие трубопроводы, как правило, совершенно незащищены. Помимо связи, через подводные кабели на морском дне проходит электричество, нефть и газ. Традиционно вооружённые силы разных стран сосредотачивались на ведении подводной противолодочной борьбы. Однако в связи с возросшей угрозой для подземных кабелей и трубопроводов возникли новые потребности, передаёт телеканал SVT.

Диверсии на «Северных потоках» показали, как теоретический сценарий может превратиться в реальность. Размеры критически важной подводной инфраструктуры, за которой необходим контроль, огромны. Эксперт по морской безопасности Института политики безопасности Кильского университета Себастьян Брунс сравнил ситуацию с двумя полицейскими машинами, следящими за всем дорожным движением в Соединённых Штатах.

Как будет осуществляться защита уязвимых трубопроводов, тоже не совсем понятно, так как большинство кабелей принадлежит коммерческим компаниям. По мнению научного руководителя Шведского института оборонных исследований (FOI) Никласа Гранхольма, подводные кабели крайне уязвимы. По его словам, линии коммуникаций оснащены датчиками для обслуживания и ремонта, но теперь возникает вопрос об установке новых типов датчиков, как стационарных, так и мобильных, которые смогут обнаруживать чужое нежелательное присутствие. Тем не менее не понятно, кто будет за это платить, отмечает SVT.

Весной текущего года Североатлантический альянс провёл переговоры с представителями промышленности о том, как должно выглядеть их сотрудничество. Кроме того, военный блок также недавно принял решение об учреждении специального центра для защиты критической подземной инфраструктуры.

В то время как многие страны быстро пытаются улучшить свои подводные возможности, только Россия всегда вкладывала в это средства. «Когда распался Советский Союз, денег не было ни на что, кроме спецподразделений для подводных работ», — утверждает Гранхольм. Согласно отчёту НАТО за 2019 год, Россия может обладать самым передовым потенциалом ведения боевых действий на морском дне в мире и продолжает его развивать, сетует автор статьи.

Гранхольм полагает, что у России есть все необходимые данные об инфраструктуре западных держав на морском дне для того, чтобы иметь возможность атаковать её в случае военного конфликта. Тем не менее такая информация может быть использована с целью осуществления диверсий в мирное время, завершает SVT.