Немецкий левый политик Сара Вагенкнехт объявила о создании весной 2024 года собственной партии, сообщает Die Welt. Она осудила нынешние власти Германии за то, что они действуют «без плана, недальновидно и местами просто-напросто некомпетентно». Перед собой же она ставит задачу «изменить судьбу» страны и, в частности, создать общую европейскую архитектуру безопасности с включением России.

Немецкий левый политик Сара Вагенкнехт объявила о создании весной следующего года собственной партии, сообщает Die Welt. Займётся этим уже сформированный Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость. «Мы живём в эпоху мировых политических кризисов, — заявила Вагенкнехт при объявлении о своих планах. — Конфликтов всё больше, всё больше войн с опасным потенциалом для обострения». Нынешнее же правительство Германии действует «без плана, недальновидно и местами просто-напросто некомпетентно». Она назвала его самым худшим за всю историю ФРГ. Её же партия призвана «изменить судьбу» Германии, «иначе через десять лет мы, возможно, уже не узнаем нашу страну».

И Вагенкхент уже может похвастать первыми успехами, продолжает издание. Из её бывшей Левой партии ей удалось переманить в свои ряды восьмерых депутатов бундестага, в том числе и парламентского лидера Левой партии в бундестаге Амиру Мохаммед Али. Всё это свидетельствует о надвигающемся полном развале этого политического объединения. Но сама Вагенкнехт не видит в Левой партии политического противника и заявляет о готовности сотрудничать с ней в будущем.

Её цель — заполнить пустоту в политическом представительстве интересов немецкого народа. По мнению Вагенкнехт, нынешняя Левая партия с этой задачей справиться уже не может, а «Альтернатива для Германии» не подходит на эту роль из-за своих праворадикальных взглядов. «Наша страна в плохом состоянии, — говорит Вагенкнехт. — Правительство годами игнорирует желания большинства». «Вместо уважения свободы и разнообразия мнений популярность набирает авторитарный политический стиль, который предписывает гражданам, как им жить, топить, думать и говорить».

Она же хочет вернуть в страну экономическое здравомыслие, социальную справедливость, свободу и мир. Вагенкнехт собирается изменить современный мир, в котором главенствуют «эгоистичные интересы», а побеждают только «обманщики и спекулянты». На Украине и в Израиле она хочет сместить фокус с военной поддержки на поиск дипломатического решения. По её словам, Тель-Авив имеет право на оборону, но про интересы палестинцев тоже забывать нельзя. Германия, по её мнению, не должна занимать одну из сторон в конфликте, а выступить в роли посредника.

«В конечном счёте и ближневосточный конфликт — это пример того, что увеличение количества оружия и военных действий не приводят к урегулированию конфликтов», — подчеркнула она. В манифесте об основании Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость говорится, что интересы США могут в некоторых вопросах очень сильно расходиться с интересами Германии. В новом многополярном мире Европе необходимо стать суверенным игроком, а не присоединяться к одному из блоков в глобальном противостоянии Запада и Востока. «Европе нужна стабильная архитектура безопасности с включением России», — подчёркивает Вагенкнехт.

Во многом текст манифеста напоминает заявления её мужа, основателя СДПГ и Левой партии Оскара Лафонтена, который уже давно называет Россию «естественным партнёром» Германии. Он осуждает «антироссийскую травлю» и «услужливость перед американцами», говорит, что немецкие политики — это «послушные марионетки США». «Это не Вашингтон, а Москва —европейский город», — подчёркивает Лафонтен. Пока что неизвестно, какую роль он сыграет в будущей партии. Сама же Вагенкнехт предостерегает от попыток характеризовать её как «близкую Путину».