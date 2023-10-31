Зеленский, как и вся Украина, находится «на последнем издыхании», заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Judging Freedom. Теперь, когда его страна больше не находится у союзников в приоритете, он взял на прицел атомные электростанции в России. Аналитик призвал Европу «образумить» отчаявшегося Зеленского, пока не стало слишком поздно.

Мы знаем, что 155-миллиметровые артиллерийские снаряды были буквально перенаправлены (с Украины в Израиль. — ИноТВ) после того, как их таинственным образом нашли. Помните, они у нас закончились, вместо них мы отправляли кассетные боеприпасы, потом кто-то нашёл целый склад, полный этих снарядов, и их направили Израилю вместо Украины? Правду ли говорит Камала Харрис, утверждая, что Украина у нас не на втором плане?

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Ситуация даже более ироничная. Эти 155-миллиметровые снаряды изначально находились в Израиле на случай, если там что-то произойдёт. Затем их перевезли на Украину, и теперь они валяются на Украине, либо уже израсходованы, и больше 155-миллиметровые снаряды в Израиль не поставляются.

Отвечая на ваш вопрос: с Украиной покончено. Я имею в виду, спросите Майка Джонсона — он не собирается ставить Украину в приоритет. Это, если что, новый спикер палаты представителей. Понимаете, Зеленский находится на последнем издыхании. И что меня действительно беспокоит, так это то, что он взял на мушку атомные электростанции в России, в Курске. Это очень отчаянный шаг, который может привести, очевидно, к очень тяжёлым последствиям для всей Европы.

Поэтому я рассчитываю на то, что Европа обуздает Зеленского, как они сделали это перед саммитом в Вильнюсе, когда он угрожал уничтожить электростанцию на занятой Россией части Украины. Это действительно опасно. То, что сделает Зеленский, может создать нам череду проблем. Я надеюсь, что его образумят.

Дата выхода в эфир 31 октября 2023 года.