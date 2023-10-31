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Forbes: Украина возвращается к старым танкам Т-72

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Союзники Украины выбрали, пожалуй, простейший способ обеспечить ВСУ танками. Как пишет Forbes, они готовы заплатить чешской фирме, чтобы та взяла старые Т-72М, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. И хотя модернизированный Т-72EА — не лучший танк на вооружении Украины, но это далеко не худшее из того, что есть.
Forbes: Украина возвращается к старым танкам Т-72
AP

Союзники Украины выбрали, пожалуй, простейший способ подарить ВСУ танки. Как пишет Forbes, они готовы заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые Т-72М советской разработки 1980-х годов, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. Танки с новой литерой Т-72EА готовы к отправке.

Как продолжает издание, в прошлом месяце Дания пообещала предоставить Украине как минимум 15 Т-72EА в рамках пакета помощи, куда также вошли боевые машины пехоты БМП-2, инженерные машины, беспилотники и боеприпасы. В результате этого обязательства обещанный Киеву парк Т-72ЭА дойдёт до 105 машин. Ранее в этом году США и Нидерланды вложились в закупку 90 таких модернизированных танков.

Как отмечает автор материала, 47-тонный трёхместный Т-72EА — не лучший танк на вооружении Украины, но это далеко не худшее из того, что есть. К тому же у него есть немаловажное преимущество: он доступен в момент, когда Украине остро не хватает танков — как для восполнения боевых потерь, так и для оснащения новых механизированных бригад, находящихся в боевой готовности.
 
По всей Европе на складах стран бывшего Варшавского договора хранятся сотни старых Т-72М. Каждый из них — потенциальный кандидат на обновление до стандарта EA.
 
Т-72EA «решает ряд основных проблем оригинального Т-72, особенно в области огневых возможностей, мобильности и защиты», заявили в компании CSG Defense.
 
В ходе модернизации старый 780-сильный дизельный двигатель заменяется на 840-сильный, устанавливаются новая радиостанция и современный тепловизор, а также добавляются слои динамической защиты.
 
Конечно, даже с литерой EА это по-прежнему Т-72 с его основополагающими недостатками. Во-первых, боекомплект находится под башней. Достаточно поразить его бронебойным снарядом, и вторичный взрыв оторвёт башню и убьёт весь экипаж. Однако с учётом ограничений базовой конструкции Т-72 его вариант EA выходит одним из лучших. У российского Т-72Б3 и польского PT-91 лучше оптика и система управления огнём, хотя, вероятно, и ненамного. Недаром украинцы до сих пор потеряли лишь считаные Т-72EA из тех 90 штук, что поступили до новой партии, обещанной Данией.
 
Украине Т-72 и его варианты из Чехии и Польши помогают компенсировать потери в скудной партии из 71 Leopard 2, полученной от союзников по НАТО. Украинцы потеряли уже как минимум 11 «леопардов» и рассчитывают получить на замену ещё 14 в следующем году. Украинский арсенал современных танков западного образца дополняют 14 бывших британских Challenger 2 и 21 американский М-1 Abrams. Даже если присовокупить 200 слабозащищённых Leopard 1, которые получит Украина, общий парк западных танков в итоге составит от силы 350 штук, а ведь именно столько танков Украина теряет за год.
 
«Хотя США смогут в итоге предложить больше M-1, ничто не предвещает, что Германия или любая другая страна готова поделиться «леопардами». Если конфликт продолжится и в 2025 году, Киеву наверняка придётся брать танки где-то ещё. И этим «где-то ещё» вполне может стать Чехия», — заключает автор статьи.
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источник
Forbes США Северная Америка
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