Washington Post: для Путина выдался очень хороший октябрь

Октябрь стал для российского лидера, возможно, лучшим месяцем с начала конфликта на Украине, считает The Washington Post. И если наметившаяся в прошлом месяце тенденция продолжится, то Киев серьёзно рискует потерпеть поражение, что, в свою очередь, создаст риски для НАТО.
Октябрь стал, вероятно, лучшим для Путина месяцем с начала украинского конфликта, пишет The Washington Post.
Если отдельные удачные для него события станут тенденцией, то Киев столкнётся с угрожающе большими шансами проиграть в конфликте, а этот сценарий, в свою очередь, создаст огромные риски для возглавляемого США Североатлантического альянса. И Западу следует обратить на это внимание, считает издание.
Среди хороших новостей для российского лидера издание называет отказ конгресса США включать в законопроект о временном финансировании правительства пункт о выделении помощи Киеву.
Затем, как напоминает издание, в Словакии на парламентских выборах одержала победу партия «пророссийского популиста» Роберта Фицо, который ранее дал понять, что будет блокировать военную и экономическую помощь Евросоюза Украине. Пока он этого не делает, а лишь выдвигает условия, однако он — партнёр другого пророссийского лидера в ЕС, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Вместе они могут помешать будущей помощи Киеву, говорится в статье.
Почти через неделю после победы партии Фицо ХАМАС совершил нападение на Израиль, что отвлекло внимание Вашингтона и всего мира от Украины. Кроме того, жестокие ответные действия Израиля в секторе Газа стали для Путина «пропагандистской дубиной», которую можно использовать против Запада на глобальном Юге, указывает издание.
На фоне всех этих событий военное контрнаступление Киева, начатое ещё в июне, застопорилось, столкнувшись с окопавшимися российскими войсками, сырой осенней погодой и тревожной нехваткой новобранцев.
Тупиковая ситуация с украинским конфликтом отвечает стратегии Путина, которая состоит в том, чтобы истощить Украину и переждать Запад. Это уже принесло свои плоды в США, где республиканцы избрали нового спикера палаты представителей Майка Джонсона, который неоднократно голосовал против финансирования Украины.
На данный момент поддержка Киева со стороны США остаётся под вопросом, а без неё, как уже заявил Зеленский американским законодателям, Украина проиграет в конфликте с Россией, пишет The Washington Post.
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