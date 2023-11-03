Politico: «готовь советы преемнику» — США намекнули Нетаньяху, что ему недолго осталось править Израилем

Джо Байден и его ближайшее окружение регулярно обсуждают возможную скорую отставку Биньямина Нетаньяху, пишет Politico. По информации издания, американский президент поднимал этот вопрос на встрече с израильским премьером, а представители Белого дома уже контактируют с политиками, которые могут прийти на смену действующему лидеру еврейского государства.

Джо Байден и его ключевые помощники обсуждают вероятность того, что Биньямин Нетаньяху в скором времени подаст в отставку. Более того, на недавней встрече американский президент посоветовал израильскому премьер-министру задуматься о наставлениях, которыми тот поделится со своим преемником, сообщает Politico.

По информации издания, в Белом доме считают, что дни политической карьеры Нетаньяху сочтены. Некоторые чиновники полагают, что глава еврейского государства оставит свой пост в течение ближайших месяцев или после окончания первого этапа военной кампании ЦАХАЛ в Газе. Впрочем, они отмечают, что нельзя недооценивать «полную непредсказуемость политики Израиля».

«Израильское общество потребует расплаты за то, что произошло, — заявил Politico один из высокопоставленных источников. — В конечном итоге ответственность ляжет на премьер-министра». Другой собеседник издания признался, что «шаткое положение» Нетаньяху всегда «маячит на заднем плане» при обсуждении ближневосточного кризиса на встречах администрации.

При этом помощники американского президента уже контактируют с рядом израильских политиков, которые могут сменить действующего главу государства. Среди них член правительства национального единства Бенни Ганц, экс-премьер Нафтали Беннет и лидер оппозиции Яир Лапид.

Представителей Белого дома раздосадовало то, что им не удалось убедить Нетаньяху и его окружение последовать их военным советам. В частности, власти США разочаровал приказ Тель-Авива об эвакуации северной части Газы и отключении коммуникаций в регионе перед наземным вторжением.

В то же время американские чиновники выразили опасение, что Нетаньяху может увязать своё политическое будущее с войной. В итоге, по их мнению, премьер пойдёт на обострение конфликта, чтобы остаться у власти, подчёркивает издание.

Хотя администрация Байдена публично заявляет о солидарности с израильским правительством, она пытается предвидеть, как падение Нетаньяху может сказаться на будущем отношений двух стран. Среди прочего, в Белом доме обсуждают сценарии развития сектора Газа «на следующий день» после окончания боевых действий, включая возможность отправки международного контингента для стабилизации ситуации в регионе, обращает внимание Politico.